У Туреччині пожежники врятували кота, який потрапив всередину електричного кабелю. Інцидент трапився у провінції Ізмір.

Напередодні місцеві жителі повідомили про шум, що доносився з-під землі, про це повідомляє Euronews.

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Спочатку пожежники встановили місцеперебування кота за допомогою камер з тепловізором та зробили отвір, через який тварина змогла вибратися на поверхню.

Не зрозуміло, як тварина потрапила у пастку, але відомо, що вона перебувала під землею щонайменше 48 годин.

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За словами рятувальників, після визволення чотирилапий був здоровий та не мав ніяких поранень.

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