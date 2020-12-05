У Туреччині кіт заліз у електричний кабель: зворушливе відео порятунку
У Туреччині пожежники врятували кота, який потрапив всередину електричного кабелю. Інцидент трапився у провінції Ізмір.
Напередодні місцеві жителі повідомили про шум, що доносився з-під землі, про це повідомляє Euronews.
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Спочатку пожежники встановили місцеперебування кота за допомогою камер з тепловізором та зробили отвір, через який тварина змогла вибратися на поверхню.
Не зрозуміло, як тварина потрапила у пастку, але відомо, що вона перебувала під землею щонайменше 48 годин.
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За словами рятувальників, після визволення чотирилапий був здоровий та не мав ніяких поранень.
А в Україні
- Напередодні на Чернігівщині врятували молодого лося, який потрапив у смертельну пастку – впав у, ймовірно, колишню пожежну водойму.
- На даху багатоповерхівки на Івано-Франківщині знайшли рідкісних кажанів.Тепер вони живуть у Галицькому національному природному парку.
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