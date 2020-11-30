Уряд Туреччини запровадив жорсткіші обмеження через пандемію коронавірусу. Зокрема, в країні розширили комендантську годину. Тепер вона діятиме у всі дні тижня з 21:00 по 05:00.

Нові обмеження в Туреччині почнуть діяти з вечора 1 грудня. Про це заявив президент Реджеп Ердоган, повідомляє Hurriyet.

Важливо Заборона виходу на вулицю у Туреччині: як бути українським туристам

Комендантська година у Туреччині

Раніше уряд Туреччини запроваджував комендантську годину лише на вихідні. Зокрема, обмеження діяли з 20:00 до 10:00. У цей час люди віком від 65 років та особи молодші за 20 років не мали права виходити на вулицю.

Ми очікуємо суворого дотримання епідемічних заходів, які ми визначили. Ми хочемо, щоб наші громадяни не йшли у натовп без нагальної потреби, поки епідемія не перестане бути загрозою,

– сказав Ердоган.

Які обмеження діятимуть у Туреччині

Заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс.

Люди віком від 65 років та особи молодші 20 років не можуть користуватися громадським транспортом.

Робота дитячих садків, шкіл та кінотеатрів заборонена.

На весіллях та похоронах можуть перебувати максимум 30 людей.

Басейни, лазні та парки розваг припиняють свою роботу.

Кількість людей, які одночасно перебуватимуть на площах міст, може бути обмежена громадською гігієнічною радою.

На робочих місцях, де перебуває понад 50 осіб, виконання епідемічних заходів контролюватимуть експерти з охорони праці під наглядом лікаря.

Зверніть увагу! Комендантська година не поширюється на туристів. Вони можуть виходити на вулицю без обмежень у часі.