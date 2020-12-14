У Туреччині введуть цілодобову комендантську годину: причина
Президент Туреччини Реджеп Ердоган введе в країні цілодобову комендантську годину. Вона діятиме під час новорічних свят.
Причиною стало стрімке зростання хворих на COVID-19. Про це повідомляє видання Daily Sabah.
Читайте також Пандемія COVID-19: які країни не закривали кордони у 2020 та чи дало це бажаний результат
За словами Ердогана, комендантська година в Туреччині почне діяти 31 грудня о 21:00 та триватиме до 5:00 4 січня.
Завдяки вжитим заходам ми можемо спостерігати серйозне зниження кількості пацієнтів і смертей від COVID-19 у порівнянні з іншими країнами,
– зазначив глава Туреччини.
До теми Конфлікт у Середземномор'ї: після можливих санкцій ЄС Туреччина зажадала переговорів
Поділитися новиною