Президент Туреччини Реджеп Ердоган введе в країні цілодобову комендантську годину. Вона діятиме під час новорічних свят.

Причиною стало стрімке зростання хворих на COVID-19. Про це повідомляє видання Daily Sabah.

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За словами Ердогана, комендантська година в Туреччині почне діяти 31 грудня о 21:00 та триватиме до 5:00 4 січня.

Довідка. Від початку пандемії COVID-19 в Туреччині виявили понад 450 тисяч випадків захворювання. Станом на 14 грудня 2020 року в країні змогли одужати 458 тисяч пацієнтів. Водночас померли 15 977 осіб.

Завдяки вжитим заходам ми можемо спостерігати серйозне зниження кількості пацієнтів і смертей від COVID-19 у порівнянні з іншими країнами,

– зазначив глава Туреччини.

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