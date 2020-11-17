До посилення карантину вдалися у Туреччині. Там вводять комендантську годину з 20:00 до 10:00, а також розширюють перелік тих, кого вона стосуватиметься.

Про нові обмеження у Туреччині через епідемію коронавірусу розповів глава держави Реджеп Ердоган, повідомляє Daily Sabah.

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У країні вводять комендантську годину. Вона діятиме з 20:00 до 10:00. Ресторани, продуктові магазини, торговельні центри та перукарні працюватимуть з 10:00 до 20:00.

Раніше введену комендантську годину для людей літнього віку (за 65 років) розширять. Тепер обмеження стосуватимуться і тих, кому 20 та менше років. Часткова комендантська година для цих вікових груп дозволить їм виходити на вулицю тільки з 10:00 до 16:00.

Крім того, в Туреччині на частину семестру закривають школи. А кінотеатри не працюватимуть до кінця 2020 року.

Зверніть увагу! На початку листопада у Туреччині ввели низку нових карантинних обмежень. Вони стосуються, зокрема, роботи закладів громадського харчування. А у вересні у країні запровадили обов'язковий масковий режим у громадських місцях.