У Туреччині вводять комендантську годину: коли діятимуть обмеження
До посилення карантину вдалися у Туреччині. Там вводять комендантську годину з 20:00 до 10:00, а також розширюють перелік тих, кого вона стосуватиметься.
Про нові обмеження у Туреччині через епідемію коронавірусу розповів глава держави Реджеп Ердоган, повідомляє Daily Sabah.
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У країні вводять комендантську годину. Вона діятиме з 20:00 до 10:00. Ресторани, продуктові магазини, торговельні центри та перукарні працюватимуть з 10:00 до 20:00.
Раніше введену комендантську годину для людей літнього віку (за 65 років) розширять. Тепер обмеження стосуватимуться і тих, кому 20 та менше років. Часткова комендантська година для цих вікових груп дозволить їм виходити на вулицю тільки з 10:00 до 16:00.
Крім того, в Туреччині на частину семестру закривають школи. А кінотеатри не працюватимуть до кінця 2020 року.
Яка ситуація з COVID-19 у Туреччині?Станом на 17 листопада там захворіли 421 413 людей. Подолати недугу вдалося 359 063 місцевим жителям, померли – 11 704. Наразі рівень зайнятості лікарняних ліжок становить 54,7%.
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