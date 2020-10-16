У Туреччині Зеленський телефоном поспілкувався з Трюдо: про що говорили
Під час робочого візиту до Туреччини Володимир Зеленський провів коротку телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Спілкування ініціював турецький лідер Реджеп Ердоган.
Трюдо мав телефонну розмову з президентом Туреччини у час візиту у країну Зеленського, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Під час розмови Реджеп Ердоган зазначив, що в нього є сюрприз для Джастіна Трюдо – і передав слухавку Володимиру Зеленському,
– йдеться у повідомленні.
Лідери країн обмінялися дружніми привітаннями та коротко обговорили питання спільного порядку денного, а також взаємодії в актуальних проєктах.
Зазначається, що Зеленський і Трюдо були приємно здивовані можливістю поспілкуватися у такому форматі.