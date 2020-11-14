В Османському архіві знайшли унікальні оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційної грамоти Гетьмана Павла Скоропадського. Документам вже понад 100 років.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга та вчена Ірина Матіяш готують спеціальне видання до сторіччя українсько-османських відносин. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у фейсбуці.

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Що відомо про знахідку

Дипломати та науковці помітили в Османському архіві інформацію про Брест-Литовський договір. Вони одразу ж запросили зацифровані версії знахідки та одразу їх отримали.

В МЗС відзначили, що усі документи вражають якістю, вишуканим стилем виконання, каліграфією та чітким відбитком великої державної печатки. Дипломати зауважили, що, на жаль, Києву не вдалося зберегти власні екземпляри.

Українсько-турецька наукова співпраця триватиме, і документи будуть обов’язково більш детально вивчені нашими дослідниками,

– наголосили в МЗС.

Що відомо про Брест-Литовський договір: коротко

Договір між Українською Народною Республікою та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною й Болгарією підписали 9 лютого 1918 року у Брест-Литовську.

Тоді для України закінчилась Перша світова війна, а натомість розпочався період правління Гетьмана Павла Скоропадського під німецьким патронатом.

Найважливішим аспектом події стало фактичне визнання УНР як незалежної держави та сторони-підписанта.



Збережена печатка / Фото МЗС



Унікальні знайдені документи / Фото МЗС



Оригінали Брест-Литовського договору / Фото МЗС



Знайдені тексти з архіву / Фото МЗС