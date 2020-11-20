У Туреччині почали діяти жорсткіші умови карантину. Зокрема запровадили комендантську годину. Але віднедавна туристам її дозволили не дотримуватися.

Зокрема, починаючи від вихідних з 21 листопада. Про це повідомляє МВС Туреччини.

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Туристи тепер зможуть переміщатися між містами, але на автомобілі. Головна умова – мати з собою документи, які підтверджують бронювання готелю чи хостелу.

Іноземних туристів, які тимчасово перебувають у нашій країні, звільнять від обмежень комендантської години, які діятимуть у вихідні дні,

– заявили в МВС Туреччини.

Ресторани ж в готелях працюватимуть для відвідувачів у звичайному режимі. В аеропортах заклади не закриватимуть.

Що відомо про нові обмеження у Туреччині