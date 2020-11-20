Туристам у Туреччині можна не дотримуватись комендантської години: що відомо
У Туреччині почали діяти жорсткіші умови карантину. Зокрема запровадили комендантську годину. Але віднедавна туристам її дозволили не дотримуватися.
Зокрема, починаючи від вихідних з 21 листопада. Про це повідомляє МВС Туреччини.
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Деталі
Туристи тепер зможуть переміщатися між містами, але на автомобілі. Головна умова – мати з собою документи, які підтверджують бронювання готелю чи хостелу.
Іноземних туристів, які тимчасово перебувають у нашій країні, звільнять від обмежень комендантської години, які діятимуть у вихідні дні,
– заявили в МВС Туреччини.
Ресторани ж в готелях працюватимуть для відвідувачів у звичайному режимі. В аеропортах заклади не закриватимуть.
Що відомо про нові обмеження у Туреччині
- Комендантську годину оголосив глава держави Реджеп Ердоган 17 листопада.
- Вона діятиме на вихідних з 20:00 до 10:00, а також розширили перелік тих, кого вона стосуватиметься.
- Торговими центрами та ринками дозволено працювати з 10 ранку до 8 вечора, бари і ресторани працюють тільки на виніс.
- Крім того, в Туреччині на частину семестру закривають школи. А кінотеатри не працюватимуть до кінця 2020 року.
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