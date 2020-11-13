У столиці Туркменістану Ашхабаді встановили 15-метровий пам'ятник собаці породи алабай з позолотою. Це улюблена порода собак туркменського президента-диктатора Гурбангули Бердимухамедова.

Весь пам'ятник має 15 метрів – це 9-метровий п'єдестал з 6-метровою позолоченою статуєю собаки. Про це повідомляє державне видання "Туркменистан сегодня".

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На сам постамент колом вмонтували екран, на якому транслюють різні відео про собак цієї породи. З ініціативою щодо встановлення такого пам'ятника виступив сам туркменський президент.

Слід проявити повагу до нечуваної відваги й великого доброго серця цих чудових тварин, підкресливши їхню роль в історичній долі нації і те місце, яке вони займають у житті народу,

– пояснив Гурбангули Бердимухамедов.



Пам'ятник собаці Алабаю в Ашхабаді / Фото "Туркменистан сегодня"

Він сам особисто спроєктував цей пам'ятник. Бердимухамедов є великим поціновувачем цієї породи собак. Раніше він навіть написав книгу "Туркменський алабай". Таку ж назву отримав і пам'ятник.

Ключовим міжнародним партнером Туркменістану є Росія. Тож Володимир Путін і Дмитро Медведєв раніше вже удостоїлися отримати цуценят алабаїв у подарунок від туркменського лідера.

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