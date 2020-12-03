Туристичних операторів зобов'язали вказувати ціни на послуги в гривнях, тобто без використання "власних курсів валют". Реалізувати вимоги законодавства щодо реклами цін турів оператори мають до 12 грудня.

Про нові вимоги щодо формату цін на туристичні послуги повідомив у фейсбуці керівник Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький.

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В туристичних операторів є 10 днів (до 12 грудня – 24 канал) на те, щоб змінити та привести до вимог конкурентного законодавства рекламу цін своїх турів на сайтах і інформувати споживачів способом, що не вводитиме в оману,

– написав Хмельницький.

За рішенням тимчасової адмінколегії АМКУ вони матимуть право зазначати на офіційних сайтах ціни тільки в гривні без так званого "власного курсу валют".

За словами Хмельницького, розслідування показало, що реклама турів "в доларах" насправді вводить клієнтів в оману через непрозорі правила визначення туроператорами "власного курсу валют".

Тому якщо туроператори не вказуватимуть всі ціни у гривнях, то змушені будуть заплатити штраф.