Твіттер планує передати офіційний акаунт президента США POTUS обраному очільнику США Джо Байдену в день інавгурації. Це зроблять, навіть якщо Трамп не визнає результатів виборів.

Так, твіттер готується передати офіційну сторінку Байдену 20 січня 2021 року. Про це заявив представник твіттеру, повідомляє The New York Post. До речі Радник Трампа пообіцяв "професійну передачу влади" Байдену За словами представника, як і раніше, процес здійснюватимуть, співпрацюючи з Національним управлінням архівів і документації. Інші урядові акаунти, зокрема, VP, FLOTUS, whitehouse також передадуть адміністрації Байдена. Натомість наявні твіти адміністрації Трампа заархівують. Вибори в США: коротко За попередніми результатами виборів президента США, Байден набрав 290 голосів виборників, – Трамп – 214.

Після оголошення результатів, міжнародна спільнота привітала демократа. Натомість Трамп наголосив, що вибори – сфальсифіковані.

Республіканець подав позови до суду щодо перерахунку голосів у кількох штатах.

Попередні результати виборів США / Інфографіка 24 каналу