Двох тюремних наглядачів зі США звинуватили у тортурах через дитячу пісеньку. Чоловіки змушували ув'язнених понад дві години слухати дитячий хіт про родину акул Baby Shark.

Наглядачі з в'язниці в Оклахомі Крістіан Майлз та Грегорі Батлер вигадали аж надто оригінальний спосіб покарання. Вони заставили ув'язнених понад дві години навстоячки слухати Baby Shark, повідомляє Insider.

Читайте також Вніс мільйон застави: обвинувачений у вбивстві Флойда коп вийшов на волю

Як наслідок, 21-річні Майлз та Батлер втратили роботу. Звільнили також їхнього начальника – 50-річного Крістофера Хендерсхотта. Усіх трьох вже звинуватили у жорстокому поводженні з ув'язненими.

Окружний прокурор округу Оклахома Девід Пратер настільки обурений інцидентом, що хотів би звинуватити наглядачів у важкому злочині за "тортури піснею". Зупинило служителя Феміди лише те, що відповідного закону немає.

Майлз та Батлер виправдовуються, що це був "внутрішній жарт", яким вони дисциплінувати ув'язнених.

Відчути на собі тортури можете тут: