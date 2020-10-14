Повчальний європейський досвід: у Словаччині вперше чинний депутат парламенту Маріан Котлеба отримав тюремний термін – 4 роки і 4 місяці. Не за корупцію, лобізм або кримінальну відповідальність. За політичні заяви. Далі читайте російською мовою.

Мариан Котлеба – персонаж достаточно известный. Лидер праворадикальной партии "Котлебовцы – Народная партия "Наша Словакия" (ĽSNS), отличается взглядами, которые пресса называет неонацистскими. Высказывался в духе ненависти о ромах, мигрантах и беженцах.

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А теперь посмотрим, что мы имеем в сухом остатке. Словакий – демократическая страна и член Евросоюза. Со справедливыми европейскими законами и нормальной правоохранительной и судебной системой. Которая в настоящий момент не подвергается агрессии со стороны внешнего врага. Тем не менее, к проявлениям нацизма там отнонеслись достаточно жестко и действующий депутат получает вполне реальный срок.

А теперь смотрим не на Словакию, а на зеркало. Украина признает преступления коммунистов сопоставимыми с преступлениями нацистов. В отличие от Словакии мы стали жертвой внешней агрессии. Со всеми признаками вражеской идеологии, которая оправдывает оккупацию части наших территорий.

У нас хватает действующих депутатов и политиков, которые играют в публичной плоскости на стороне агрессора. Периодически мы видим символику агрессора и символику, под которой совершались преступления коммунистического режима при СССР против украинцев. И ни одного приговора.

Мы настолько гуманны или у нас совершенно притупился инстинкт самосохранения?

Автор: Кирилл Сазонов

Источник: страница Facebook