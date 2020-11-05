Депутат фракції "Слуга народу" Євген Петруняк на засіданні комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики представив законопроєкт, який змінює норми оподаткування тютюнових виробів.

У разі прийняття такий закон буде вигідний зовсім не бюджету, а конкретним виробникам, пише "РБК-Україна".

Запропонований Петруняком законопроєкт №3044-а передбачає підвищення адвалорної ставки з 12% до 16%.

Суть адвалору полягає в тому, щоб обкладати додатковим податком сигарети преміального або вищого цінового сегмента. Тобто, чим дорожче сигарети, тим більше податків заплатить їх виробник,

– пояснили журналісти.

Зараз такою ставкою оподатковуються сигарети вартістю вище 51,06 гривень за пачку. Таким чином, підвищення адвалорної ставки буде вигідно виробникам, у яких в портфелі практично немає преміальних сигарет. Серед українських виробників таким критеріям відповідає лише Львівська (Винниківська) тютюнова фабрика, відзначає ЗМІ.

На те, що законопроєкт Петруняка має всі ознаки лобізму і нечесної цінової конкуренції тютюнових компаній, вказують і колеги депутата з парламентського комітету. Однак Петруняк посилається на вигоди для бюджету.

Водночас експерти дійшли висновку, що адвалорні ставки ніяк не впливають на зростання податкових зборів. На даний момент в Україні 80% ринку не сплачують такий податок, оскільки випускають дешеві сигарети. У разі підвищення адвалорної ставки виробники будуть просто скорочувати преміальний сегмент, кількість платників адвалору стане ще менше.

Це – класичний приклад того, що підняття ставок податків не призводить до зростання доходів бюджету,

– прокоментувала заступник міністра фінансів Світлана Воробей.

В країнах ЄС від підвищення адвалорних ставок відмовилися ще у 2010 році, оскільки зростання бюджетних доходів вони не приносять, але провокують цінові війни між виробниками тютюнових виробів. За цей час 24 країни Євросоюзу знизили адвалорні ставки.