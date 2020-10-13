Коронавірус у ЗСУ: кількість заражених знову серйозно зросла
Україна б'є коронавірусні рекорди, не кращою є і ситуація у лавах Збройних сил України. За минулу добу, 12 жовтня, COVID-19 підтвердили у 95 військових. Це значно більше, аніж було попереднього дня, тоді виявили лише 28 нових випадків. Станом на 12 жовтня в ЗСУ хворіють 939 осіб.
Одужати від коронавірусу вдалося 2 905 військовим, а летальних випадків – 11. Про це інформує пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.
Актуально В Україні за добу виявили 5133 випадки зараження COVID-19, загалом 270 587: статистика
Загалом на ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 428 осіб. У 58 військовий період ізоляції закінчиться у найближчі три доби.
Детально про нові випадки
За добу виявили 95 нових випадків коронавірусу. 32 хворих перебувають у медзакладах:
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці,
- Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 12 військовослужбовців,
- Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 2 військовослужбовці,
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 12 військовослужбовців,
- Житомирський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець,
- ізолятор військової частини Харківської області – 2 військовослужбовці,
- Козелецька Центральна районна лікарня – 1 працівник ЗСУ.
Стан здоров'я цих пацієнтів – задовільний і вони отримують необхідне лікування.
Вдома під наглядом медиків лікуються 63 людей:
- Київська область – 7 військовослужбовців і 4 працівники ЗСУ,
- Львівська область – 8 військовослужбовців,
- Одеська область – 12 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ,
- Вінницька область – 6 військовослужбовців,
- Житомирська та Полтавська області – по 2 військовослужбовці та по 1 працівнику ЗСУ,
- Хмельницька область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ,
- Рівненська область – 2 військовослужбовці та 3 працівники ЗСУ,
- Харківська область – 3 військовослужбовці,
- Тернопільська та Черкаська області – по 2 військовослужбовці,
- Запорізька область та Миколаївська області – по 1 військовослужбовцю.
Стан здоров’я пацієнтів – задовільний, у них можна спостерігати легкий перебіг захворювання.
До речі Уряд планує продовжити карантин до 31 грудня, – Ляшко