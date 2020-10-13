Україна б'є коронавірусні рекорди, не кращою є і ситуація у лавах Збройних сил України. За минулу добу, 12 жовтня, COVID-19 підтвердили у 95 військових. Це значно більше, аніж було попереднього дня, тоді виявили лише 28 нових випадків. Станом на 12 жовтня в ЗСУ хворіють 939 осіб.

Одужати від коронавірусу вдалося 2 905 військовим, а летальних випадків – 11. Про це інформує пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ. Актуально В Україні за добу виявили 5133 випадки зараження COVID-19, загалом 270 587: статистика Загалом на ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 428 осіб. У 58 військовий період ізоляції закінчиться у найближчі три доби. Детально про нові випадки За добу виявили 95 нових випадків коронавірусу. 32 хворих перебувають у медзакладах: Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 12 військовослужбовців,

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 2 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 12 військовослужбовців,

Житомирський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець,

ізолятор військової частини Харківської області – 2 військовослужбовці,

Козелецька Центральна районна лікарня – 1 працівник ЗСУ. Стан здоров'я цих пацієнтів – задовільний і вони отримують необхідне лікування. Вдома під наглядом медиків лікуються 63 людей: Київська область – 7 військовослужбовців і 4 працівники ЗСУ,

Львівська область – 8 військовослужбовців,

Одеська область – 12 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ,

Вінницька область – 6 військовослужбовців,

Житомирська та Полтавська області – по 2 військовослужбовці та по 1 працівнику ЗСУ,

Хмельницька область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ,

Рівненська область – 2 військовослужбовці та 3 працівники ЗСУ,

Харківська область – 3 військовослужбовці,

Тернопільська та Черкаська області – по 2 військовослужбовці,

Запорізька область та Миколаївська області – по 1 військовослужбовцю. Стан здоров’я пацієнтів – задовільний, у них можна спостерігати легкий перебіг захворювання. До речі Уряд планує продовжити карантин до 31 грудня, – Ляшко Як найчастіше інфікуються коронавірусом У ЗСУ наголосили, що найчастіше інфекція поширюється під час зустрічей з друзями та рідними, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Такий результат показав аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.