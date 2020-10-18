Глава Чечні Рамзан Кадиров наполягає, щоб у злочині – у Франції чеченець відрізав голову вчителю – не шукали "чеченський слід". Краще, мовляв, нехай би подумали, як навчитися не провокувати мусульман і поважати їхні релігійні почуття.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров не міг не відреагувати на резонансний злочин, скоєний під Парижем 16 жовтня. Адже вчителя вбив, як вважають слідчі, 18-річний чеченець Абдуллах Анзор, нагадує 24 канал.

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Кадиров, утім, вважає, що "злочинець не має національності", тож не зрозуміло, чому ЗМІ роблять такий акцент на його чеченському походженні.

І одразу сам зробив акцент на національності, заявивши, що вбивця жив у Франції, виріс поруч із французами, і спілкувався французькою.

Сам глава Чечні терористичний акт у Франції засудив. Однак і закликав "не провокувати віруючих" і "не займати релігійні почуття" людей.

Виступаючи категорично проти тероризму у будь-яких проявах, я закликаю не провокувати віруючих, не зачіпати їх релігійні почуття. Знайдіть в собі сили визнати, що у мусульман є право на релігію,

– заявив Кадиров.

Загалом у справі про вбивство вчителя у Франції вже затримали 9 людей: серед них батьки, дід і молодший брат нападника, а ще й двоє батьків учнів, які навчалися в коледжі, де працював убитий.

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Сам злочин стався 16 жовтня ввечері в передмісті Парижа: озброєний ножем юнак напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін Самюеля Паті і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника, коли той втікав.