У МЗС Росії повідомили, що турецькі військові не братимуть пряму участь у миротворчій місії в районі бойових дій у Нагірному Карабасі.

Перемир'я у Нагірному Карабасі: яка роль Туреччини

Як зазначають у російському зовнішньополітичному відомстві, роль Туреччини обмежиться певними рамками. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела.

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За словами співрозмовника ресурсу, мовиться передусім про російсько-турецький центр контролю за припиненням вогню. І він не має прямого стосунку до миротворчої операцію.

Цей центр створюють на території Азербайджану, яка не примикає до Нагірного Карабаху. Звідти російські військові разом із турецькими колегами відстежуватимуть дотримання перемир'я з використанням наявних технічних засобів. Відпрацьовуванням деталей функціонування центру займаються військові відомства,

– пояснив він.

Військова присутність РФ у Карабасі зростає

Станом на вечір 10 листопада у зону конфлікту прибули понад 200 російських військовослужбовців, а також бронетранспортери, бронеавтомобілі та засоби зв'язку.

Загалом для контролю за припиненням вогню та воєнних дій Росія до Карабаху планує відправити 1 960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Основу російського контингенту становитимуть підрозділи 15 окремої мотострілкової бригади (миротворчої) Центрального військового округу.

З метою контролю за дотриманням домовленостей у Карабасі планують створити російські спостережні пости вздовж лінії зіткнення та вздовж Лачинський коридору. А для управління миротворчою операцією в районі Степанакерту буде розгорнуто командування російських миротворчих сил.

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