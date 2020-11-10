Участь Туреччини у миротворчій місії в Карабасі: що заявляють у Росії
У МЗС Росії повідомили, що турецькі військові не братимуть пряму участь у миротворчій місії в районі бойових дій у Нагірному Карабасі.
Перемир'я у Нагірному Карабасі: яка роль Туреччини
Як зазначають у російському зовнішньополітичному відомстві, роль Туреччини обмежиться певними рамками. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела.
До теми Російські миротворці вже вирушили в Нагірний Карабах: що відомо – відео
За словами співрозмовника ресурсу, мовиться передусім про російсько-турецький центр контролю за припиненням вогню. І він не має прямого стосунку до миротворчої операцію.
Цей центр створюють на території Азербайджану, яка не примикає до Нагірного Карабаху. Звідти російські військові разом із турецькими колегами відстежуватимуть дотримання перемир'я з використанням наявних технічних засобів. Відпрацьовуванням деталей функціонування центру займаються військові відомства,
– пояснив він.
Військова присутність РФ у Карабасі зростає
Станом на вечір 10 листопада у зону конфлікту прибули понад 200 російських військовослужбовців, а також бронетранспортери, бронеавтомобілі та засоби зв'язку.
Загалом для контролю за припиненням вогню та воєнних дій Росія до Карабаху планує відправити 1 960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Основу російського контингенту становитимуть підрозділи 15 окремої мотострілкової бригади (миротворчої) Центрального військового округу.
З метою контролю за дотриманням домовленостей у Карабасі планують створити російські спостережні пости вздовж лінії зіткнення та вздовж Лачинський коридору. А для управління миротворчою операцією в районі Степанакерту буде розгорнуто командування російських миротворчих сил.
Зверніть увагу Туреччина планує контролювати мир у Нагірному Карабасі: що на це кажуть у Вірменії та Росії
Що цьому передувало
- Напередодні Росія, Вірменія та Азербайджан підписали угоду щодо припинення вогню у Нагірному Карабасі. Перемир'я тут мало настати з опівночі 10 листопада. Щоправда, у Вірменії кажуть, що вдень бойові дії ще тривали.
- Після підписання документ президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабасі розгорнуть спільну миротворчу місію Росії та Туреччини. І це начебто мав стати новий формат.
- У Єревані та Москві такими заявами азербайджанського президента здивувалися, адже в угоді щодо перемир’я жодного слова про присутність Туреччини немає.
Поділитися новиною