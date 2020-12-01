Угода про Нагірний Карабах: Азербайджан увійшов у Лачинський коридор: відео
Армія Азербайджану 1 грудня увійшла у Лачинський коридор. Це останній з трьох районів, які переходять під контроль Баку.
Військові вже в'їхали у регіон. Про це повідомили в Міноборони Азербайджану.
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Перед тим Азербайджан увійшов до Агдамського району. Згодом – до Кельбаджарського.
До слова, Баку тоді погодився на десятиденне відтермінування, щоб мирні жителі встигли залишити район.
Дивіться відео, як Азербайджан увійшов у Лачинський коридор:
Що відомо про мирну угоду у Нагірному Карабасі
- Азербайджан, Вірменія та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі, які поновились з 27 вересня 2020 року.
- Також угода передбачала розміщення у регіоні російських миротворців.
- У Вірменії угоду сприйняли вкрай негативно. Люди протестували та вимагали відставки уряду.
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