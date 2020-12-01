Армія Азербайджану 1 грудня увійшла у Лачинський коридор. Це останній з трьох районів, які переходять під контроль Баку.

Військові вже в'їхали у регіон. Про це повідомили в Міноборони Азербайджану.

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Перед тим Азербайджан увійшов до Агдамського району. Згодом – до Кельбаджарського.

До слова, Баку тоді погодився на десятиденне відтермінування, щоб мирні жителі встигли залишити район.

Дивіться відео, як Азербайджан увійшов у Лачинський коридор:

Зверніть увагу! Раніше Лачинський коридор контролювала Вірменія. Однак після угоди про мир у Нагірному Карабасі територія відійшла під контроль Азербайджану.

Що відомо про мирну угоду у Нагірному Карабасі