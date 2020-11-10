З'явився повний текст угоди щодо Нагірного Карабаху між Вірменією, Азербайджаном та Росією
У військовому протистоянні між Вірменією та Азербайджаном, що тривало близько 6 тижнів, поставили крапку. Керівники країн-учасниць конфлікту підписали домовленість, також документ завізував президент Росії Володимир Путін.
Угоду підписали близько опівночі 9 листопада. Текст історичного документа оприлюднив Sputnik Вірменії.
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Повний текст заяви щодо Карабаху
Ми, Президент Азербайджанської Республіки І.Г. Алієв, Прем'єр-міністр Республіки Вірменія Н.В. Пашинян і Президент Російської Федерації В. В. Путін, заявили про наступне:
- Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірнокарабаського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані Сторонами, зупиняються на займаних ними позиціях.
- Агдамський район і території, утримувані Вірменською Стороною в Газахському районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській Стороні до 20 листопада 2020 року.
- Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерами, 380 одиницями автомобільної та спеціальної техніки.
- Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації – 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування цього положення.
- З метою підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр з контролю за припиненням вогню.
- Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 кілометрів), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме місто Шушу.
За згодою Сторін, в найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинському коридору, що забезпечує зв'язок між Степанакертом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту. Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.
- Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.
- Проводиться обмін військовополоненими і іншими утримуваними особами і тілами загиблих.
- Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки в регіоні. Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванською Автономною Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії. За згодою Сторін, буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв'язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану.
Як відреагували на угоду у Вірменії
У Вірменії угоду, яку підписав Нікол Пашинян сприйняли як фактичну капітуляцію. Обурені люди захопили і потрощили будівлю уряд та парламенту. Спікера Арарата Мірзояна витягнули з автомобіля та побили. Зараз політик перебуває у лікарні.
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Що каже про угоду керівництво Вірменії ?Глава уряду Нікол Пашинян заявив, що у нього не було іншого виходу, окрім підписання договору. На такий крок Пашинян начебто пішов після консультацій з військовими. У самому Міноборони країни та Генштабі зазначили, що вважають війну незавершеною, проте домовленостей дотримуються. Президент Вірменії Армен Саркісян взагалі дізнався про подію з преси.
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