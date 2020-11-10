У військовому протистоянні між Вірменією та Азербайджаном, що тривало близько 6 тижнів, поставили крапку. Керівники країн-учасниць конфлікту підписали домовленість, також документ завізував президент Росії Володимир Путін.

Угоду підписали близько опівночі 9 листопада. Текст історичного документа оприлюднив Sputnik Вірменії.

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Повний текст заяви щодо Карабаху

Ми, Президент Азербайджанської Республіки І.Г. Алієв, Прем'єр-міністр Республіки Вірменія Н.В. Пашинян і Президент Російської Федерації В. В. Путін, заявили про наступне:

Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірнокарабаського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року . Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані Сторонами, зупиняються на займаних ними позиціях.



. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані Сторонами, зупиняються на займаних ними позиціях. Агдамський район і території, утримувані Вірменською Стороною в Газахському районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській Стороні до 20 листопада 2020 року.



Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерами, 380 одиницями автомобільної та спеціальної техніки.



зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерами, 380 одиницями автомобільної та спеціальної техніки. Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації – 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування цього положення.



з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування цього положення. З метою підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр з контролю за припиненням вогню.



Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 кілометрів), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме місто Шушу.



За згодою Сторін, в найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинському коридору, що забезпечує зв'язок між Степанакертом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту. Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.



За згодою Сторін, в найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинському коридору, що забезпечує зв'язок між Степанакертом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту. Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.



і прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими і іншими утримуваними особами і тілами загиблих.



Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки в регіоні. Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванською Автономною Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії. За згодою Сторін, буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв'язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану.

Як відреагували на угоду у Вірменії

У Вірменії угоду, яку підписав Нікол Пашинян сприйняли як фактичну капітуляцію. Обурені люди захопили і потрощили будівлю уряд та парламенту. Спікера Арарата Мірзояна витягнули з автомобіля та побили. Зараз політик перебуває у лікарні.

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Що каже про угоду керівництво Вірменії ? Глава уряду Нікол Пашинян заявив, що у нього не було іншого виходу, окрім підписання договору. На такий крок Пашинян начебто пішов після консультацій з військовими. Глава уряду Нікол Пашинян заявив, що у нього не було іншого виходу, окрім підписання договору. На такий крок Пашинян начебто пішов після консультацій з військовими. У самому Міноборони країни та Генштабі зазначили, що вважають війну незавершеною, проте домовленостей дотримуються. Президент Вірменії Армен Саркісян взагалі дізнався про подію з преси.

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