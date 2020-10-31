Угоду про спільний авіапростір з ЄС підпишуть у 2021 році, – Кулеба
На останньому саміті Україна – ЄС вдалося досягти важливих стратегічних домовленостей для розвитку європейської інтеграції. Дмитро Кулеба заявив, що угоду щодо спільного авіаційного простору з Євросоюзом планують підписати у 2021 році.
Україна рухається у напрямку розвитку європейської інтеграції. Про це в інтерв’ю "НВ" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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За його словами, свідченням цього є, зокрема, останній саміт Україна – Євросоюз.
Він був суперпозитивним, вдалося досягти декількох стратегічних домовленостей,
– зазначив Кулеба.
Міністр очікує, що Угоду про спільний авіаційний простір з ЄС підпишуть у 2021 році, якщо не трапиться ніяких форс-мажорів.
"Щодо угоди про асоціацію, то вона буде рухатися лише вперед", – додав глава МЗС. Та пожартував: щось зміниться, якщо Конституційний суд раптом не визнає угоду антиконституційною.
Що таке Європейський спільний авіаційний простір?Це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації. Фактично це означає забезпечення європейських стандартів безпеки польотів, рівня обслуговування пасажирів, збільшення кількості рейсів і маршрутів, а також розширення цінового діапазону послуг авіаперевезень.
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