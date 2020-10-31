На останньому саміті Україна – ЄС вдалося досягти важливих стратегічних домовленостей для розвитку європейської інтеграції. Дмитро Кулеба заявив, що угоду щодо спільного авіаційного простору з Євросоюзом планують підписати у 2021 році.

Україна рухається у напрямку розвитку європейської інтеграції. Про це в інтерв’ю "НВ" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, свідченням цього є, зокрема, останній саміт Україна – Євросоюз.

Він був суперпозитивним, вдалося досягти декількох стратегічних домовленостей,

– зазначив Кулеба.

Міністр очікує, що Угоду про спільний авіаційний простір з ЄС підпишуть у 2021 році, якщо не трапиться ніяких форс-мажорів.

"Щодо угоди про асоціацію, то вона буде рухатися лише вперед", – додав глава МЗС. Та пожартував: щось зміниться, якщо Конституційний суд раптом не визнає угоду антиконституційною.

Зверніть увагу! Раніше очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій заявляв, що Україна готова підписати угоду про відкрите небо з ЄС найближчим часом.