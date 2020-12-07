Міністр закордонних справ Угорщини порушив питання угорської меншини в Україні. Це відбулося 7 грудня на засіданні глав МЗС Євросоюзу.

Щоправда, ніхто з європейських колег не підтримав обговорення. Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку у твіттері.

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Зауважимо, що 3 грудня на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців.

Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини підняв питання угорської меншини в Україні на Раді з закордонних справ ЄС. Ніхто не відреагував на це питання,

– повідомив кореспондент.

Минулого тижня глава угорського МЗС Петер Сійярто поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті, що пройшли 30 листопада. Генсек Альянсу заявив, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.

Зверніть увагу! Конфлікт між Україною та Угорщиною триває не перший рік. Однак він загострився під час місцевих виборів в Україні. На Закарпатті угорська влада закликала українців голосувати за "Партію угорців України". Через агітацію Україна заборонила в'їзд 2 високопосадовцям з Угорщини. Згодом МЗС Угорщини викликали посла України Любов Непоп, а в МЗС України – угорського посла Іштвана Ійдярто.

Що про конфлікт кажуть в українському МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що і Угорщина, і Україна дуже травмовані своєю історією, тому відбувається зіткнення інтересів.