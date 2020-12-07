Угорщина поскаржилася на Україну в ЄС, але жодна країна не відреагувала
Міністр закордонних справ Угорщини порушив питання угорської меншини в Україні. Це відбулося 7 грудня на засіданні глав МЗС Євросоюзу.
Щоправда, ніхто з європейських колег не підтримав обговорення. Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку у твіттері.
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Зауважимо, що 3 грудня на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців.
Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини підняв питання угорської меншини в Україні на Раді з закордонних справ ЄС. Ніхто не відреагував на це питання,
– повідомив кореспондент.
Минулого тижня глава угорського МЗС Петер Сійярто поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті, що пройшли 30 листопада. Генсек Альянсу заявив, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.
Що про конфлікт кажуть в українському МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що і Угорщина, і Україна дуже травмовані своєю історією, тому відбувається зіткнення інтересів.
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