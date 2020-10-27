Угорщина повторює слова Москви, – нардепка про втручання у внутрішні справи України
Українська сторона мала б щоразу ставити категоричнішу та критичнішу позицію стосовно Угорщини. Адже угорці у своїх словах та офіційних позиціях повторюють слова Російської Федерації. Зокрема, щодо захисту угорськомовного населення на Закарпатті.
Особливо це нагадує повторення сценарію напередодні вторгнення Росії в Україну у 2013 – 2014 роках. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила секретарка Комітету ВР з питань зовнішньої політики Соломія Бобровська.
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Вона пригадала, як Угорщина дуже довго свого часу блокувала зустріч на найвищому президентському рівні комісії Україна – НАТО. Для нашої держави це була принципово важлива зустріч.
Крім цього, був випадок з коментарями прем'єр-міністра Угорщини щодо політики Путіна стосовно України.
Угорці у своїх словах та офіційних позиціях повторюють крапля в краплю слова Москви. Особливо напередодні вторгнення в Україну,
– відзначила народна депутатка від партії "Голос".
Вона пояснила, мовиться про позицію Угорщини щодо захисту угорськомовного населення в Україні.
З чого почалась агітація угорської сторони на Закарпатті
Соломія Бобровська зауважила, що це й насправді було підставою для візиту на початку жовтня держсекретаря Угорщини з питань національної політики. Він приїжджав на Закарпаття – і з цього почалася, зокрема, його агітація.
Угорська сторона пояснила це тим, що місцеві вибори не стали підставою для візиту, а це лише була перевірка, як працюють на території України їхні програми щодо етнічного населення.
Мені здається, крім того, що зробив міністр закордонних справ, ми мали б активізувати на всіх фронтах комунікацію саме з міжнародними партнерами,
– пояснила вона.
І підсумувала, що Україна має не замовчувати щоразу проблему з Угорщиною, а навпаки її висвітлювати.
Втручання Угорщини у вибори в Україні: головне
- 25 жовтня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав українських угорців голосувати за одну з партій, що брала участь в місцевих виборах на Закарпатті. Мовиться про КМКС – Товариство угорської культури Закарпаття. Він також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.
- МЗС України 25 жовтня заявило про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес та про неповагу Угорщини до українського законодавства. 26 жовтня до МЗС України запросили посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто для вручення йому ноти протесту.
- Україна також заборонила в'їзд двом високопосадовцям з Угорщини. Натомість угорська сторона назвала таке рішення "жалюгідним і безглуздим".