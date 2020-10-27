Українська сторона мала б щоразу ставити категоричнішу та критичнішу позицію стосовно Угорщини. Адже угорці у своїх словах та офіційних позиціях повторюють слова Російської Федерації. Зокрема, щодо захисту угорськомовного населення на Закарпатті.

Особливо це нагадує повторення сценарію напередодні вторгнення Росії в Україну у 2013 – 2014 роках. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила секретарка Комітету ВР з питань зовнішньої політики Соломія Бобровська.

Читайте також "Жалюгідно": в Угорщині відреагували на заборону в'їзду до України двом високопосадовцям

Вона пригадала, як Угорщина дуже довго свого часу блокувала зустріч на найвищому президентському рівні комісії Україна – НАТО. Для нашої держави це була принципово важлива зустріч.

Крім цього, був випадок з коментарями прем'єр-міністра Угорщини щодо політики Путіна стосовно України.

Довідка. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово критикував санкції Євросоюзу, накладені на Росію через анексію Криму та війну на Донбасі.

Угорці у своїх словах та офіційних позиціях повторюють крапля в краплю слова Москви. Особливо напередодні вторгнення в Україну,

– відзначила народна депутатка від партії "Голос".

Вона пояснила, мовиться про позицію Угорщини щодо захисту угорськомовного населення в Україні.

З чого почалась агітація угорської сторони на Закарпатті

Соломія Бобровська зауважила, що це й насправді було підставою для візиту на початку жовтня держсекретаря Угорщини з питань національної політики. Він приїжджав на Закарпаття – і з цього почалася, зокрема, його агітація.

Угорська сторона пояснила це тим, що місцеві вибори не стали підставою для візиту, а це лише була перевірка, як працюють на території України їхні програми щодо етнічного населення.

Мені здається, крім того, що зробив міністр закордонних справ, ми мали б активізувати на всіх фронтах комунікацію саме з міжнародними партнерами,

– пояснила вона.

І підсумувала, що Україна має не замовчувати щоразу проблему з Угорщиною, а навпаки її висвітлювати.

Втручання Угорщини у вибори в Україні: головне