Угорщина та Україна готові перегорнути сторінку: Кулеба та Сійярто обмінялись дипломатичними смс
Глава МЗС України Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм хворим на COVID-19 угорським колегою Петером Сійярто. Раніше між Києвом та Будапештом спалахнув скандал – через втручання угорців в українські місцеві вибори.
Сійярто захворів на коронавірус
Кулеба наголосив, що Угорщина – важливий сусід України. Співпраця українських дипломатів з Сійярто була дуже продуктивною. Про це український міністр написав у фейсбуці.
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Дипломати погодились, що потрібно зробити висновки
Коли очільник МЗС України дізнався, що угорський міністр інфікувався коронавірусом, то написав йому повідомлення. Сійярто у відповідь зателефонував і побалакав з Кулебою не лише про напружені відносини між Києвом та Будапештом, а також про COVID-19 та футбол.
Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами. Ми обидва погоджуємося, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог,
– написав Кулеба.
Головне про скандал між Угорщиною та Україною
- 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, Сійярто офіційно закликав українських угорців голосувати за партію "Товариство угорської культури Закарпаття", а також за мера Берегового, представника угорської громади Золтана Бабяка.
- В МЗС України заявили про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес.
- 26 жовтня послу Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто вручили ноту протесту. Крім цього, Україна заборонила в'їзд двом високопосадовцям з Угорщини.
- Угорщина обурилась реакцією України, а Сійярто навіть сказав, що Київ може забути про підтримку Будапешта.
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