Глава МЗС України Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм хворим на COVID-19 угорським колегою Петером Сійярто. Раніше між Києвом та Будапештом спалахнув скандал – через втручання угорців в українські місцеві вибори.

Сійярто захворів на коронавірус

Кулеба наголосив, що Угорщина – важливий сусід України. Співпраця українських дипломатів з Сійярто була дуже продуктивною. Про це український міністр написав у фейсбуці.

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Дипломати погодились, що потрібно зробити висновки

Коли очільник МЗС України дізнався, що угорський міністр інфікувався коронавірусом, то написав йому повідомлення. Сійярто у відповідь зателефонував і побалакав з Кулебою не лише про напружені відносини між Києвом та Будапештом, а також про COVID-19 та футбол.

Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами. Ми обидва погоджуємося, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог,

– написав Кулеба.

Цікаво! Очільники МЗС домовились дистанційно переглянути футбольний матч між київським "Динамо" та будапештським "Ференцварошем". Враженнями, кажуть дипломати, обмінюватимуться у смс.

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