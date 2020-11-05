Угорщина ввела комендантську годину: кого пропускатимуть через кордон
Уряд Угорщини посилює карантинні обмеження через збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, через комендантську годину на кордоні України та Угорщини у період 3 01:00 до 06:00 пропускатимуть лише певні категорії громадян.
Водночас в інші години кордон зможуть перетинати решта категорій українців, які мають на це дозвіл. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
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Хто зможе перетнути кордон під час комендантської години
- Люди, які прямують до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини.
- Особи, які їдуть з метою працевлаштування за наявності відповідних документів.
- Подорожуючі, які прямують до місця тимчасового перебування. Лише у випадку підтвердження бронювання готелю.
Зауважимо, обмеження не поширюється на водіїв вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення, а також осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.
Водночас такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.
Карантин в Угорщині
- У країні закриють нічні клуби, бари та розважальні заклади.
- Паркування автомобілів стане безкоштовним, або зменшити натовп в громадському транспорті.
- За порушення маскового режиму людей штрафуватимуть.
- Кінотеатри та театри повинні обмежити аудиторію.
- Такі обмеження в Угорщині вводять на 90 днів.
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