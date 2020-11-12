Угорщина змінила для українців правила перетину кордону. Причиною стала комендантська година, яка діятиме на угорській території щодня від 21:00 до 6:00.

Під час комендантської години в Угорщину пропускатимуть лише певні категорії українців. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Читайте також За кожним падінням може бути злет, – Кулеба про стосунки з Угорщиною Хто зможе перетнути кордон люди, які їдуть до Угорщини на постійне або тимчасове проживання;

люди, які збираються в Угорщині працювати (тільки за наявності відповідних документів);

люди, які їдуть транзитом (лише за наявності спеціальних документів);

водії вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення. Коронавірус в Угорщині: що відомо Від початку пандемії у країні зафіксовано 127 тисяч випадків зараження. Одужали – понад 29 тисяч людей. Померли – понад 2700 інфікованих.

Через погіршення ситуації з пандемією COVID-19 уряд Угорщини посилив карантин. Зокрема, у країні закриють торгово-розважальні заклади, а паркування автомобілів стане безкоштовним.