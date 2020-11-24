В Угорщині обдумують над реакцією на рішення України щодо заборони в'їзду угорському високопосадовцю Іштвану Грежі. Водночас у Будапешті натякнули, якою може бути відповідь Києву.

У вівторок 24 вересня Грежа не зміг потрапити в Україну через заборону в'їзду. Про це політик повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Актуально На кордоні України не пропустили угорського посадовця: яка була причина

Угорський політик натякнув на ймовірну відповідь з боку Будапешта. Проте додав, що деталі будуть згодом.

Зараз обговорюємо збереження українського департаменту в Ньїредьгазі,

– написав Іштван Грежа.

Ймовірно, мовиться про кафедру української мови та культури, яку відкрили ще в 2017 році в угорському місті Ньїредьгаза.

Зверніть увагу! Іштван Грежа з 2018 року є уповноваженим угорського міністра щодо Закарпаття. Він відповідає за розвиток співпраці між українським регіоном та областю Саболч-Сатмар-Берегі.



В Україні створенням такої посади обурилися. Міністерство закордонних справ вимагало офіційного роз'яснення від уряду Угорщини.

Заборона в'їзду посадовцю Угорщини: що треба знати