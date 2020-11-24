Якою буде помста: Угорщина готує відповідь через заборону в'їзду своєму посадовцю в Україну
В Угорщині обдумують над реакцією на рішення України щодо заборони в'їзду угорському високопосадовцю Іштвану Грежі. Водночас у Будапешті натякнули, якою може бути відповідь Києву.
У вівторок 24 вересня Грежа не зміг потрапити в Україну через заборону в'їзду. Про це політик повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
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Угорський політик натякнув на ймовірну відповідь з боку Будапешта. Проте додав, що деталі будуть згодом.
Зараз обговорюємо збереження українського департаменту в Ньїредьгазі,
– написав Іштван Грежа.
Ймовірно, мовиться про кафедру української мови та культури, яку відкрили ще в 2017 році в угорському місті Ньїредьгаза.
Заборона в'їзду посадовцю Угорщини: що треба знати
- Зранку 24 листопада Грежа прибув у пункт пропуску "Лужанка" на Закарпатті. Тоді українські прикордонники проінформували його щодо заборони в'їзду й не дозволили перетнути кордон. Причина – втручання угорського уряду в місцеві вибори.
- Про запланований візит високопосадовця знала українська сторона. Ймовірно, Угорщині з неофіційних джерел було відомо, що посадовцю віднедавна заборонили в'їзд в Україну.
- Після приблизно годинного очікування Іштван Грежа повернувся до Угорщини.
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