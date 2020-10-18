Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зухвало відповів на слова кандидата у президенти США Джо Байдена про посилення тоталітарних режимів. Зокрема він нагадав політику про "тиск на Україну", яку той нібито здійснював та роль його сина Гентера у команії Burisma.

Так, Сійярто записав відеозвернення на своїй фейсбук-сторінці. Він назвав слова Байдена щодо Польщі та Угорщини "повністю неправдивими та негідними" і також додав, що американські демократи постійно вдаються до "повчань та звинувачень" щодо урядів країн Центральної Європи.

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Окремо Сійярто пригадав про "справи Байдена в Україні".

Було б добре, якби Джо Байден відповів, чому він тиснув на український уряд задля звільнення генерального прокурора (Шокіна – 24 канал), і чому розслідування, пов’язані зі справами його сина в українській енергетиці фактично зупинилися,

– заявив угорський міністр.

Що відомо про слова Байдена, на які так гостро відреагували в Будапешті

Байден згадав Угорщину та Польщу, коли критикував позицію свого суперника Дональда Трампа щодо президента Росії Володимира Путіна і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

"Ви можете бачити, що відбувається всюди, від Білорусі до Польщі та Угорщини, і посилення тоталітарних режимів у світі – і цей президент (Трамп – 24 канал) підтримує усіх бандитів у світі. Я маю на увазі, що він вважає "кращим другом" лідера Північної Кореї, надсилаючи йому "любовні листи". Він нічого не робить з Путіним…" – дослівно сказав Байден.

Зверніть увагу! Вочевидь, Сійярто звернув увагу на так звані "плівки Порошенка", де на одному з записів п’ятий український президент обговорював з Байденом відставку колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

Зауважимо, що у США Деркач потрапив під дію санкцій, його вважають прокремлівським агентом та звинувачують у втручанні у вибори.