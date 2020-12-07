Ніхто не прагне громадянської війни на Закарпатті, – посол Угорщини
Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто висловив сподівання, що ніхто не прагне створити ситуацію громадянської війни на Закарпатті. Натомість він розповів про цілі, які має Будапешт в Україні.
Зокрема, Ійдярто запевняє, що Угорщина не втручалася у внутрішні справи України. Про це йдеться у колонці угорського посла на "Європейській правді".
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Які цілі Угорщина має в Україні
За словами Ійдярто, Будапешт має кілька цілей в Україні, а саме:
- Розвивати добросусідські, політичні, транскордонні та економічні відносини, а також відносини між людьми.
- Від України, своєю чергою, очікують гарантування прав угорців, які проживають на Закарпатті, "згідно з раніше прийнятим українським законодавством, двосторонніми та міжнародними договорами".
Посол також висловлює сподівання, що ніхто не прагне створити ситуацію громадянської війни на Закарпатті.
Також Ійдярто сподівається, що "полювання на Угорщину у світі і Україні колись закінчиться", посилаючись на обшуки СБУ на Закарпатті і ситуацію з угорським євродепутатом Йожефом Саєром, який пішов у відставку через порушення коронавірусних правил на секс-вечірці у Брюсселі.
За його словами, Угорщина не доводила світу, що зацікавлена у штучній дестабілізації Закарпаття, а також наголосив: Будапешт не мав і не має таких цілей.
Що відомо про конфлікти між Україною та Угорщиною
- Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через те, що ті займались агітацією на місцевих виборах.
- В Угорщині досить різко відреагували на заборону та натякнули, що не підтримуватимуть Україну щодо інтеграції до ЄС.
- Згодом СБУ провела обшуки у фондах нацменшин Угорщини на Закарпатті. Слідство стверджує, що фонд вів підривну діяльність на користь Будапешта.
- Ще один конфлікт виник після того, як депутати Сюртівської ОТГ на Закарпатті виконали гімн Угорщини під час засідання.
- Служба безпеки України взяла до уваги і цей інцидент.
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