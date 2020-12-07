Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто висловив сподівання, що ніхто не прагне створити ситуацію громадянської війни на Закарпатті. Натомість він розповів про цілі, які має Будапешт в Україні.

Зокрема, Ійдярто запевняє, що Угорщина не втручалася у внутрішні справи України. Про це йдеться у колонці угорського посла на "Європейській правді".

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Які цілі Угорщина має в Україні

За словами Ійдярто, Будапешт має кілька цілей в Україні, а саме:

Розвивати добросусідські, політичні, транскордонні та економічні відносини, а також відносини між людьми.

Від України, своєю чергою, очікують гарантування прав угорців, які проживають на Закарпатті, "згідно з раніше прийнятим українським законодавством, двосторонніми та міжнародними договорами".

Посол також висловлює сподівання, що ніхто не прагне створити ситуацію громадянської війни на Закарпатті.

Також Ійдярто сподівається, що "полювання на Угорщину у світі і Україні колись закінчиться", посилаючись на обшуки СБУ на Закарпатті і ситуацію з угорським євродепутатом Йожефом Саєром, який пішов у відставку через порушення коронавірусних правил на секс-вечірці у Брюсселі.

За його словами, Угорщина не доводила світу, що зацікавлена у штучній дестабілізації Закарпаття, а також наголосив: Будапешт не мав і не має таких цілей.

Зверніть увагу! Раніше угорські депутати в Європарламенті заявили про "громадянську війну" на Закарпатті. Так політики схарактеризували обшуки Служби безпеки України у фондах нацменшин Угорщини. Вони вважають, що обшуки були нібито політично мотивованими та мали намір залякати нацменшини.

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