В Угорщині відреагували на рішення України заборонити в'їзд двом високопоставленим угорським посадовцям через агітацію на місцевих виборах. У МЗС Угорщини назвали це жалюгідним та безглуздим.

Яка реакція Угорщини

В Угорщині стверджують, що Київ зробив "недружні кроки" стосовно Будапешта, викликавши посла та заборонивши в'їзд двом чиновникам. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у відеозверненні, оприлюдненому на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Втручання у вибори: Україна заборонила в'їзд посадовцям Угорщини через агітацію на Закарпатті

Цим Україна дає сигнал, що вона відмовляється від підтримки Угорщиною її зусиль з євроатлантичної інтеграції,

– сказав Сійярто.

Крім цього, Сійярто привітав перемогу угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні. Міністр запевняє, що думку угорців на Закарпатті мають взяти до уваги.

Чому цьому передувало

У день місцевих виборів, 25 жовтня, Сійярто закликав українських угорців проголосувати за одну з партій на Закарпатті – "Товариство угорської культури Закарпаття".

Міністр також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.

Після цього українське МЗС наголосило на "прямому втручанні" Будапешта у вибори.

26 жовтня до МЗС України запросили посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто. Йому вручили ноту протесту.

Дивіться відеозвернення міністра МЗС Угорщини: