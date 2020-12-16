Парламент Угорщини 15 грудня прийняв поправки до конституції країни. Тепер в основному законі буде вказано, що сім'я – це жінка та чоловік, матір і батько. Фактично у такий спосіб угорці встановили, що існування одностатевих пар із дітьми – неконституційне.

Поправки до конституції, які завдають удару по правах ЛГБТ, запропонував уряд на чолі з прем'єром Віктором Орбаном. У парламенті ж проголосували 134 депутати за, проти – 45, 9 утрималися. Про це розповів портал 24.hu.

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Що змінилося в угорській конституції

Тепер в основному законі Угорщини буде вказано, що сім'я – це жінка та чоловік, матір і батько. Фактично у такий спосіб угорці встановили, що існування одностатевих пар із дітьми – неконституційне.

матір і батько. Фактично у такий спосіб угорці встановили, що існування одностатевих пар із дітьми – неконституційне. У конституції також закріплено право дитини на самовизначення у статі під час народження. Це автоматично унеможливлює юридичну зміну статі тоді, коли дитина дійсно буде спроможна на самоідентифікацію.

Як автори поправок пояснили їхню необхідність

Автори законопроєкту про поправки до конституції наполягають, що:

Угорських дітей треба захистити від "західної ідеології", "психічного чи біологічного втручання".

"психічного чи біологічного втручання". Виховувати ж дітей треба за "конституційною ідентичністю та християнською культурою" Угорщини.

Додамо, що в Угорщині одностатеві шлюби не легалізовували, але цивільні союзи гомосексуальних пар – дозволені.

Цікавий факт: Йожефа Саєра, одного з авторів поправок до конституції та члена владної партії "Фідес", наприкінці листопада заскочили на гей-вечірці. На цьому його кар'єра у партії Орбана й закінчилася.

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