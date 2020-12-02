Угорські депутати в європарламенті заявили про "громадянську війну" на Закарпатті. Так політики охарактеризували обшуки Служби безпеки України у фондах нацменшин Угорщини.

Яка реакція угорських євродепутатів на обшуки

Політики засудили обшуки та побачили у них "громадянську війну". Про це заявили депутати Європарламенту від партії "Фідес" і Християнської народно-демократичної партії, повідомляє kiszo.net.

До теми Обшуки СБУ на Закарпатті: Угорщина зробила кілька гнівних заяв у бік України

Вони вважають, що обшуки були нібито політично мотивованими та мали намір залякати нацменшини.

В асоційованій країні ЄС, яка неодноразово заявляла про свій намір інтегруватися в Європейський союз і НАТО, такі випадки є неприпустимими,

– переконують угорські євродепутати.

Крім того, політики закликали включити питання до порядку денного грудневого пленарного засідання.

Що відомо про конфлікт між Україною та Угорщиною