Угорські євродепутати назвали обшуки на Закарпатті "громадянською війною"
Угорські депутати в європарламенті заявили про "громадянську війну" на Закарпатті. Так політики охарактеризували обшуки Служби безпеки України у фондах нацменшин Угорщини.
Яка реакція угорських євродепутатів на обшуки
Політики засудили обшуки та побачили у них "громадянську війну". Про це заявили депутати Європарламенту від партії "Фідес" і Християнської народно-демократичної партії, повідомляє kiszo.net.
До теми Обшуки СБУ на Закарпатті: Угорщина зробила кілька гнівних заяв у бік України
Вони вважають, що обшуки були нібито політично мотивованими та мали намір залякати нацменшини.
В асоційованій країні ЄС, яка неодноразово заявляла про свій намір інтегруватися в Європейський союз і НАТО, такі випадки є неприпустимими,
– переконують угорські євродепутати.
Крім того, політики закликали включити питання до порядку денного грудневого пленарного засідання.
Що відомо про конфлікт між Україною та Угорщиною
- Раніше Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через те, що ті займались агітацією на місцевих виборах.
- В Угорщині досить різко відреагували на заборону та натякнули, що не підтримуватимуть Україну щодо інтеграції до ЄС.
- Згодом СБУ провела обшуки у фондах нацменшин Угорщини на Закарпатті. Слідство стверджує, що фонд вів підривну діяльність на користь Будапешта.
- Глава МЗС Угорщини попросив ОБСЄ направити місію на Закарпаття.
Поділитися новиною