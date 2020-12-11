Угорського ексдепутата Жолта Легиня виключили з партії соціалістів. Усе тому, що 10 грудня українські прикордонники затримали експосадовця з контрабандою сигарет.

Представники угорських соціалістів вже заявили, Легинь покинув усі партійні посади. Окрім того, наразі партія ініціювала анулювання його дипломатичного паспорту. Про це повідомляє Telex.

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Угорські ЗМІ повідомляють, що Легинь обіймав посаду віцепрезидента регіональної асоціації партії округу Саболч-Сатмар-Берег та очолював нацраду партії з питань етики і дисципліни.

Деталі інциденту

Легиня з контрабандою затримали у пункті пропуску "Лужанка" на кордоні України та Угорщини.

Ексдепутат намагався перетнути кордон на автомобілі Seat.

У багажнику автівки прикордонники виявили сигарети без акцизних марок з позначкою "For duty free only"

Затримання Легиня: дивіться відео