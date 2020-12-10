Українські прикордонники на Закарпатті затримали угорського дипломата, який повертався на батьківщину. У багажнику мікроавтобуса він перевозив велику кількість контрабандних сигарет без акцизних марок.

Деталі інциденту

Чоловік намагався перетнути кордон у пункті пропуску "Лужанка" на автомобілі Seat. Він показав прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

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За результатами проведеного огляду автомобіля прикордонними нарядами, співробітниками Держприкордонслужби, представниками ДМС, із залученням працівників консульства Угорщини, в багажному відділенні автівки виявили цигарки без акцизних марок з позначкою "For duty free only",

– розповіли у відомстві.

Прикордонники затримали угорського дипломата з контрабандою: дивіться відео

За даними журналіста Дмитра Тужанського, українські прикордонники затримали нібито колишнього угорського депутата Жолта Легиня.

"Дипломатом-контрабандистом виявився двічі депутат угорського парламенту від соціалістів (MSZP) 2006 – 2010 та 2014 – 2018 років", – заявив Тужанський.



Угорський дипломат намагався перевести контрабанду через кордон / Фото Держприкордонслужби