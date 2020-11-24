Високопосадовця з Угорщини Іштвана Грежу вранці 24 листопада не пустили на Закарпаття. За словами посла, угорська сторона не планує заходи у відповідь на це рішення.

Про можливу реакцію на цей інцидент у коментарі "Європейській правді" розповів посол Угорщини Іштван Ійдярто.

Читайте також Якою буде помста: Угорщина готує відповідь через заборону в'їзду своєму посадовцю в Україну

За його словами, не йдеться про підготовку відповіді за заборону. Дипломат запевнив, що Грежа попрямував до Ньїредьгази через фінансові проблеми, які виникли в української кафедри, а також інших кафедр університету.

Я зателефонував йому (Грежі – 24 канал). Повертаючись з кордону, він вирушив до університету Ньїредьгази, тому що у кафедри виникли справжні проблеми, як і у інших кафедр, зокрема через коронавірус,

– розповів Ійдярто.

Він додав, що кафедри потребують додаткового фінансування. "Оскільки це дуже популярний напрямок навчання, Грежа з радістю допомагає університету подолати ці фінансові проблеми", – додав угорський посол.

Довідка. Іштван Грежа є уповноваженим угорського міністра, відповідальним за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег і Закарпаттям.

Посадовцю Угорщини заборонили в’їзд на Закарпаття: коротко