Угорщина не планує заходи у відповідь, – посол про інцидент з посадовцем на кордоні
Високопосадовця з Угорщини Іштвана Грежу вранці 24 листопада не пустили на Закарпаття. За словами посла, угорська сторона не планує заходи у відповідь на це рішення.
Про можливу реакцію на цей інцидент у коментарі "Європейській правді" розповів посол Угорщини Іштван Ійдярто.
Читайте також Якою буде помста: Угорщина готує відповідь через заборону в'їзду своєму посадовцю в Україну
За його словами, не йдеться про підготовку відповіді за заборону. Дипломат запевнив, що Грежа попрямував до Ньїредьгази через фінансові проблеми, які виникли в української кафедри, а також інших кафедр університету.
Я зателефонував йому (Грежі – 24 канал). Повертаючись з кордону, він вирушив до університету Ньїредьгази, тому що у кафедри виникли справжні проблеми, як і у інших кафедр, зокрема через коронавірус,
– розповів Ійдярто.
Він додав, що кафедри потребують додаткового фінансування. "Оскільки це дуже популярний напрямок навчання, Грежа з радістю допомагає університету подолати ці фінансові проблеми", – додав угорський посол.
Посадовцю Угорщини заборонили в’їзд на Закарпаття: коротко
- Зранку 24 листопада Грежа прибув у пункт пропуску "Лужанка" на Закарпатті. Прикордонники не дозволили йому потрапити в Україну. Причина – втручання угорського уряду в місцеві вибори.
- Про запланований візит високопосадовця знала українська сторона. Ймовірно, Угорщині з неофіційних джерел було відомо, що посадовцю віднедавна заборонили в'їзд в Україну.
- Приблизно годину Іштван Грежа чекав, а тоді повернувся до Угорщини.
Поділитися новиною