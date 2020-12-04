На електронні адреси громадських організацій угорської національної меншини на Закарпатті 4 грудня масово почали надходити листи з погрозами. За справу вже взялася поліція, яка підозрює: корінь цієї історії перебуває за межами України.

Листи містили вимогу терміново покинути територію України, а в іншому разі на українців угорського походження буцімто чекатиме фізична розправа. Про це повідомляє Національна поліція України.

До слова Ми прийдемо за вами і вашими дітьми: на Закарпатті поширюють провокативне відео

Через погрози правоохоронці відкрили дві кримінальні справи – за статтями про погрозу вбивством і порушення рівноправності громадян за національними ознаками. Винним загрожує до 5 років за ґратами.

Крім того, поліцейські переконані, що цей інцидент пов'язаний зі ще одним кількаденної давності. Тоді в інтернеті поширили відео з погрозами українським угорцям.

Нам достеменно відомо, що це громадянин сусідньої держави. Ми відслідкували, що на території Західної України він перебував виключно в період запису ролика, а в день опублікування відео покинув межі держави,

– заявив очільник поліції Ігор Клименко.

Водночас він не уточнив, про яку саме сусідню державу мовиться – Угорщину чи якусь іншу. Натомість очільник Нацполіції розповів, що з самого початку це відео з'явилося на ютуб-каналі блогерки з Сербії.

"Я підтримую позицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, що провокатори, які погрожують громадянам України, є ворогами України й мають бути покарані. Це складний і заплутаний клубок, який українські поліцейські крок за кроком ретельно розмотують", – підкреслив голова поліції.