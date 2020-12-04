Закарпатським угорцям знову надіслали погрози: з'явився іноземний слід
На електронні адреси громадських організацій угорської національної меншини на Закарпатті 4 грудня масово почали надходити листи з погрозами. За справу вже взялася поліція, яка підозрює: корінь цієї історії перебуває за межами України.
Листи містили вимогу терміново покинути територію України, а в іншому разі на українців угорського походження буцімто чекатиме фізична розправа. Про це повідомляє Національна поліція України.
До слова Ми прийдемо за вами і вашими дітьми: на Закарпатті поширюють провокативне відео
Через погрози правоохоронці відкрили дві кримінальні справи – за статтями про погрозу вбивством і порушення рівноправності громадян за національними ознаками. Винним загрожує до 5 років за ґратами.
Крім того, поліцейські переконані, що цей інцидент пов'язаний зі ще одним кількаденної давності. Тоді в інтернеті поширили відео з погрозами українським угорцям.
Нам достеменно відомо, що це громадянин сусідньої держави. Ми відслідкували, що на території Західної України він перебував виключно в період запису ролика, а в день опублікування відео покинув межі держави,
– заявив очільник поліції Ігор Клименко.
Водночас він не уточнив, про яку саме сусідню державу мовиться – Угорщину чи якусь іншу. Натомість очільник Нацполіції розповів, що з самого початку це відео з'явилося на ютуб-каналі блогерки з Сербії.
"Я підтримую позицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, що провокатори, які погрожують громадянам України, є ворогами України й мають бути покарані. Це складний і заплутаний клубок, який українські поліцейські крок за кроком ретельно розмотують", – підкреслив голова поліції.
Кому вигідно залякувати угорців?
Версія про те, що це робить хтось з-за кордону виглядає цілком правдоподібно. Наприклад, Угорщина вже багато років підштовхує українських угорців до сепаратизму.
Втім, є й інші зацікавлені сторони. Наприклад, Росія. Її вигода в тому, що через конфлікт Угорщина блокує інтеграцію України в НАТО. Дуже показовим є те, що історія з провокативним відео має коріння в Сербії – чи не найбільш проросійської держави у світі.
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