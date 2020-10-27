Конституційний суд увімкнув конвеєр знищення усіх антикорупційних завоювань останніх років. І нести відповідальність за це мають політичні сили, які делегували туди суддів – це не лише Янукович, але й Порошенко, Тимошенко, партія "Свобода" і навіть депутат Ігор Палиця.

Конституційний суд на чолі з Олександром Тупицьким готується пробити чергове дно. Двох резонансних рішень, які стурбували громадян України та світову спільноту, їм виявилося недостатньо. Детальніше – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

Зверніть увагу Путін пропонував Медведчуку посади в Кремлі: чому той відмовився

Операція проти Антикорсуду

Визнання незаконним указу про Артема Ситника на чолі НАБУ та закону про Антикорупційне бюро – це лише квіточки, отруйні ягідки будуть пізніше. Майже як вовча ягода – прізвище керівника Окружного суду Києва є абсолютно невипадковим, адже він є спільником КС у знищенні антикорупційних завоювань.

Отже, першим на черзі у конвеєрі знищення є Антикорупційний суд. За словами джерел, необхідні 10 голосів за знесення Антикорупційного суду вже є. Зокрема, називають такі прізвища суддів КС, готових виступити палачами Антикорупційного суду:

Тупицький,

Литвинов,

Касмінін,

Завгородня,

Філюк,

Мойсик,

Кривенко,

Городовенко,

Юровська,

Сліденко.

Більшості людей ці прізвища нічого не скажуть, однак саме в руках цієї дюжини осіб у бордових мантіях майбутнє України як країни, вільної від корупції.

Куратори операції проти антикорупційних органів

Кураторами цієї ганебної операції проти Антикорсуду називають Коломойського і ОПЗЖ. Саме їхні депутати становлять так званий кістяк підписантів, які подають на конвеєр нові законопроекти. Цього рішення з нетерпінням чекають і готові посильно "спонсорувати" фігуранти кримінальних справ, які наразі розглядає Антикорсуд.

На стадії винесення вироку вже 2 грошових клієнти НАБУ – Труханов і Мартиненко. Адвокати Мартиненка вже не ховаючись, прямо з істерикою, починають зривати засідання, щоб відтермінувати йому вирок. Вони намагаються виграти час, чекаючи, коли знищать суд, де слухають його справу.



Кураторами операції проти Антикорсуду називають Коломойського і ОПЗ / Фото "Слово і діло"

Вигідні рішення для корупціонерів

На те, що Конституційний суд готується включити темп шаленого принтера та почати штамувати рішення, які вигідні корупціонерам, вказує ще одне голосування. КС засекретив розгляд питань, за якими "стирчать вуха" олігархів і корупціонерів. Рішенням самого КС була змінена форма розгляду з усною на письмову у 4 знакових справах.

► Перше рішення – про антикорупційну інфраструктуру, що передбачає знищення незаконного збагачення.

► Друге – Конституційний суд збирається секретно ухвалити рішення, тобто дати роз’яснення щодо Господарського процесуального кодексу України за скаргою підприємств Фірташа і Коломойського. Йдеться про "Азот" і "Запорізький завод феросплавів”, що дозволить олігархам отримати назад гроші, заарештовані НАБУ.

► Третє секретне рішення, яке готує КС – про визнання незаконною реформи органів прокуратури.

► Четверте питання в чорному листі – знищити норми закону про Державний бюро розслідувань.

Розгляд рішень без участі сторін

Розгляд цих питань буде відбуватись без преси і фізичної участі сторін в засіданнях, всі докази будуть в письмовому вигляді. Це означає, що судді бояться, що під час прозорого публічного процесу вони не зможуть протягнути потрібні рішення, і тому перейшли в кулуарний режим.

Нахабство полягає ще і в тому, що КС не допустив на засідання, де голосували за перехід в кулуарний письмовий розгляд, представника Верховної Ради в Конституційному Суді депутата від "Слуги народу" Ольгу Совгирю

Я хочу, щоб громадяни України знали кожного, від кого залежить доля України. Основу організованого угруповання, яке діє всередині КС і вгадує побажання реваншистів і олігархів становить четверо суддів: Тупицький, Литвинов, Касмінін і Завгородня.

Судді з угрупування в КС

Перших 3 суддів призначив ще Янукович, зокрема суддя Тупицький отримав з рук експрезидента указ про свою роботу в КС за 9 місяців до його втечі. Як кажуть, Тупицький був правою рукою Віктора Татькова, який за часів Януковича очолював Вищий господарський суд, а зараз переховується через корупцію. Також Тупицькому приписують контакти з відомими "авторитетами" – Юрою Єнакіївським і "Пупсом".

Другий суддя з цього угрупування – Литвинов – права рука глави КС Тупицького. Він був доповідачем у справі щодо неконституційності положень закону про НАБУ. Також він закінчив дуже специфічне військове училище на Далекому Сході в Амурській області РФ.



Перших 3 суддів призначив ще Янукович / Фото "Громадського телебачення"

Третій суддя з цього угрупування Януковича – Касмінін. Його призначення пролобіював останній глава КС часів Януковича В'ячеслав Овчаренко, який очолював Єнакіївський суд, де зникли матеріали судимостей Януковича.

Четверта в цьому угрупуванні – суддя Завгородня, за неї проголосувала колишня Верховна Рада по квоті БПП. Як кажуть, її призначенню сприяв депутат від блоку Порошенка Олександр Грановський, який втік з України. Також у Завгородньої, ймовірно, є зв'язки з ОПЗЖ і Григорієм Суркісом.

Близькі до Порошенка судді

Специфічні голосування, які проштовхують Тупицький і компанія, підтримують також ті судді, що вважаються близькими до Порошенка.

• Йдеться про суддю Мойсика, колишнього депутата парламенту, якого призначили за рекомендацією Ющенка.

• Також підтримує це угрупування суддя Кривенко, якого вважають лідером старої судової системи. Він приблизно 10 років був головою Ради суддів України. Ймовірно, він допомагав свого часу Порошенку вирішувати його питання по Ленінській кузні.

• Ще в цій групі перебуває суддя Городовенко, якого теж пов'язують з Порошенком. Згідно з інформацією, заступник глави адміністрації Порошенка Олексій Філатов допомагав йому обратися на з'їзді суддів.

• Ще, як не дивно, але солідарно з так званими реваншистами голосує і раніше відомий політик, депутат багатьох скликань, а зараз заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий. Він є відомим опортуністом, під час роботи у політиці він легко змінював партії, встиг побувати навіть в "Партії регіонів", бо мріяв стати суддею Європейського суду з прав людини, однак програв. Головатий є представником України у Венеціанській комісії з 2017 року, куди призначений указом президента Порошенка.

Читайте також Продані паспортні дані: як Порошенко міг створювати офшорні компанії під час президентства

Хто ще підіграє соратникам Януковича

Також підтримує цих людей суддя Сергій Сас, якого призначили за квотою Тимошенко і "Батьківщини" одразу після Революції гідності, він – депутат багатьох скликань, починаючи з 1994 року, пройшов багато років в опозиції, а зараз підіграє соратникам Януковича.

Так само робить ще один висуванець з Майдану – суддя Ігор Сліденко, якого призначили за квотою націоналістичної партії "Свобода", а тепер він повністю на боці реваншистів. Кажуть, тут теж не обійшлося без авторитетного діяча на прізвисько "Пупс".

Ще одним суддею, який грає разом з кланами Януковича і Порошенка всередині КС є Петро Філюк. Його вважають нечужим до Ігоря Палиці, який зараз є головною політичною картою Ігоря Коломойського. Ну і ще одна суддя, яка голосує за скасування антикорупційних завоювань – це Галина Юровська, яка хоч і була призначена з'їздом суддів за конкурсом, але сповідує колективну судову солідарність.



Палиця є головною політичною картою Ігоря Коломойського / Фото Української правди

Судді, які виступають проти рішень

Є лише троє суддів, які не підіграють заколотникам та голосували проти ганебного рішення, коли вперше в історії визнали незаконним акт індивідуальної дії – призначення Ситника директором НАБУ.

Це судді Конституційного суду Первомайський, Лемак і Колісник. Також вони не голосували за те, щоб засекретити подальше знищення антикорупційних органів. Ці люди не зрадили своїм цінностям, на них має триматися справжня судова система. Потрібно нагадати партіям, які делегували суддів-негідників, як їм живеться тепер, коли їхні ставленики знищують антикорупційні органи.