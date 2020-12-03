У Кабінеті Міністрів поки не визначилися з остаточною датою запровадження локдауну в Україні. Наразі триває робота з цього питання.

Початок локдауну в Україні: яка робота відбувається в уряді

Представники уряду обговорюють кілька варіантів. Але рішення ще не ухвалили. Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Ми чекаємо на розширений аналіз карантину вихідного дня від МОЗ. Поки ми бачимо тільки статистику, яку озвучують щодня. Але ми чекаємо на прогнози. Тобто, падіння, яке було протягом трьох тижнів щодо захворюваності, фактично плато, на яке ми вийшли. Тому зараз треба отримати підтвердження, наскільки воно може бути позитивним,

– зауважив він.

Немчінов додав, що у разі введення додаткових обмежень мовитиметься не про зупинку міжміського та міжнародного сполучення. Водночас сфери торгівлі та креативної індустрії можуть зіткнутися з більш жорсткими заходами.