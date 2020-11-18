Україна на третьому місці за кількістю скарг поданих проти неї до Європейського суду з прав людини. На першому місці вже традиційно опинилась Росія, на другому – Туреччина.

Україна – відповідач щодо 10 100 скарг

Станом на кінець жовтня 2020 року у ЄСПЛ зареєстрували 10 100 скарг щодо України. Про це мовиться у статистиці суду, розміщеній на офіційному сайті.

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Недалеко Україна й від другого місця, адже у Туреччини всього на 50 скарг більше. Очолює перелік Росія з 14 050 скаргами. Наразі на розгляді Суду перебувають близько 61 тисячі звернень.

Показники завантаженості ЄСПЛ

Україна – 16,5% усіх скарг;

Туреччина – 16,6% скарг;

Росія – 22,9%.



Статистика ЄСПЛ щодо кількості скарг / Скриншот з сайту ЄСПЛ

За останні роки зросла кількість скарг проти України

У ЄСПЛ підрахували, що за останні роки кількість звернень проти України значно зросла, адже у 2018 році скарг нарахували лише 7 200.

Це важливо! Більшість скарг, відповідачем у яких є Україна, подали люди, що постраждали через війну на Сході. Щодо подій у Криму – лише поодинокі звернення. Більша частина стосується таки конфлікту на Донбасі.