Україна – у трійці країн за кількістю скарг до Європейського суду з прав людини
Україна на третьому місці за кількістю скарг поданих проти неї до Європейського суду з прав людини. На першому місці вже традиційно опинилась Росія, на другому – Туреччина.
Україна – відповідач щодо 10 100 скарг
Станом на кінець жовтня 2020 року у ЄСПЛ зареєстрували 10 100 скарг щодо України. Про це мовиться у статистиці суду, розміщеній на офіційному сайті.
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Недалеко Україна й від другого місця, адже у Туреччини всього на 50 скарг більше. Очолює перелік Росія з 14 050 скаргами. Наразі на розгляді Суду перебувають близько 61 тисячі звернень.
Показники завантаженості ЄСПЛ
- Україна – 16,5% усіх скарг;
- Туреччина – 16,6% скарг;
- Росія – 22,9%.
Статистика ЄСПЛ щодо кількості скарг / Скриншот з сайту ЄСПЛ
За останні роки зросла кількість скарг проти України
У ЄСПЛ підрахували, що за останні роки кількість звернень проти України значно зросла, адже у 2018 році скарг нарахували лише 7 200.
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