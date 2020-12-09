Україна 4 рази подавала списки на обмін: Росія постійно їх блокує
Українська сторона подавала списки на обмін за формулою "всіх на всіх" 4 рази. Однак всі процеси регулярно блокує Росія.
Україна в односторонньому порядку виконала домовленості, досягнуті на саміті "нормандської четвірки" у 2019 році. Про це представник України в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш розповів в інтерв'ю "Телеграф".
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Що саме зробила українська сторона
- відкрила нові контрольні пункти в'їзду / виїзду, попри карантин;
- дала згоду на розмінування 19 ділянок, на розведення сил і засобів на 4 нових ділянках;
- заявила про готовність імплементувати "формулу Штайнмаєра" до закону про особливий статус Донбасу;
- 4 рази передавала списки на обмін за формулою" всіх на всіх".
На жаль, майже всі процеси блокуються російською стороною. І тепер Росії потрібно відповідати перед іншими представниками "нормандської четвірки",
– зазначив Гармаш.
За його словами, можна констатувати, що дії Росії спровокували консолідацію позицій Німеччини, Франції та України.
"Це викликає різке роздратування Кремля, чого він не приховує в публічних заявах. Геополітична кон'юнктура зараз може оцінюватися як позитивна для України", – наголосив представник України. Та додав, що є привід говорити про посилення санкцій проти Росії.
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