Українська сторона подавала списки на обмін за формулою "всіх на всіх" 4 рази. Однак всі процеси регулярно блокує Росія.

Україна в односторонньому порядку виконала домовленості, досягнуті на саміті "нормандської четвірки" у 2019 році. Про це представник України в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш розповів в інтерв'ю "Телеграф".

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Що саме зробила українська сторона

відкрила нові контрольні пункти в'їзду / виїзду, попри карантин;

дала згоду на розмінування 19 ділянок, на розведення сил і засобів на 4 нових ділянках;

заявила про готовність імплементувати "формулу Штайнмаєра" до закону про особливий статус Донбасу;

4 рази передавала списки на обмін за формулою" всіх на всіх".

На жаль, майже всі процеси блокуються російською стороною. І тепер Росії потрібно відповідати перед іншими представниками "нормандської четвірки",

– зазначив Гармаш.

За його словами, можна констатувати, що дії Росії спровокували консолідацію позицій Німеччини, Франції та України.

"Це викликає різке роздратування Кремля, чого він не приховує в публічних заявах. Геополітична кон'юнктура зараз може оцінюватися як позитивна для України", – наголосив представник України. Та додав, що є привід говорити про посилення санкцій проти Росії.

До теми Якщо Росія не проявить волі, то це нереально, – Кравчук про обмін полоненими до кінця року

Зверніть увагу! Раніше глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна дасть можливість Росії виконати свої зобов’язання відповідно до домовленостей "нормандської четвірки". Якщо російська сторона не зробить цього, то, на думку Кравчука, слід вдаватися до тиску.