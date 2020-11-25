Перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк переконує, що Україна залишилася без грошей. А у Державному бюджеті на 2020 рік – величезна діра: не вистачає щонайменше 40 мільярдів гривень.

Деталі заяви Железняка

За словами парламентаря, Україна провалила виконання вимог перед міжнародними партнерами, тому не зможе знайти гроші, щоб покрити дефіцит бюджету. Про це повідомляє пресслужба "Голосу".

До теми Варто чекати на інфляцію , – Железняк сказав, що буде з економікою без грошей МВФ

"Головна проблема – це те, що фактично не залишилося грошей. Була величезна дірка у бюджеті, яку хотіли закрити завдяки МВФ, ЄС і Світового банку. Але грошей нам більше ніхто не дасть – через ганебні рішення щодо антикорупційної системи та незалежності Нацбанку. А держава більше грошей не заробила", – заявив Железняк.

Заступник голови фракції "Голос" додає, що перші сигнали були ще минулого тижня, коли Держказначейство заморозило видатки, і грошей ніхто не отримав.

"Це означає, що держава поки ще здатна платити зарплату, пенсії, на зовнішній борг і деякі програми щодо оборонної галузі. А на все інше грошей немає – на будівництво дороги, школи, обладнання для лікарень. І швидше за все і не буде,

– переконує Железняк.

За його словами, у влади зараз є великий виклик — якось знайти гроші на зовнішніх ринках або скорочувати видатки.

"За нашими підрахунками, від 50 до 120 мільярдів гривень не буде сплачено з держбюджету. І це відчує кожен – десь недобудують дорогу, не закриють дах у школі, а десь не виплатять зарплату працівникам", – зауважив парламентар.

Він наголошує, що ця проблема є величезною. І порівняв її зі сніговою кулею, яка накопичується та перетворюєтся на лавину, що насувається на українців.

Радимо ознайомитися Що відбувається зараз з бюджетом і як його врятувати?

"Бо найскладніший етап починається зараз і до грудня, коли грошей на рахунках просто не буде", – підсумував Железняк.

Зауважимо! У державному бюджеті України – дефіцит. До кінця 2020 року уряд повинен знайти щонайменше 150 мільярдів гривень, аби забезпечити усі потреби населення. Про виходи з цієї ситуації читайте у коментарі Сергія Фурси 24 каналу.