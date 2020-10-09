Вчора був дійсно важливий день для відносин України та Великої Британії – підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північною Ірландією.

Стратегічне партерство між Україною та Великою Британією

Формат економічної частини Угоди розробила та консультації з бізнесом та партнерами з Британії почала ще наша команда 2018.

Зверніть увагу! Підсумки візиту Зеленського до Британії: про що домовились сторони

Чому ця Угода важлива:

– Великобританія є ринком у фокусі для українського експорту в рамках Експортної стратегії України.

– Торгівля товарами і послугами минулого року склала 2,59 млрд. дол. США, з яких експорт склав 1,2 млрд доларів США. Велика Британія посідає 6 місце за обсягами торгівлі товарами та послугами між Україною та державами-членами ЄС

– Товарообіг минулого року з Британією склав склав 1,4 млрд доларів США, експорт 628 млн дол. США. Британія була на 12 місці серед держав-членів ЄС.

– За розрахунками Міжнародного торговельного центру рівень "недоторгованості" склад 1 млрд доларів США.

– Великобританіє є країною з високою купівельною спроможністю. ВВП на душу населення в 2019 році склало $41,030 (номінальний)

– Важливо зберегти преференційний рівень торгівлі після звершення Брекзіту. Як би не закінчилися переговори між Британією і ЄС вкрай важливо зберегти преференційний доступ до ринку Британії.

– Пам'яаємо, що угоди про вільну торгівлю – один з факторів залучення іноземних інвестицій, як з країни з якою ми укладаємо, так і з третіх країн.

Позитив:

– Україна зберігає усі напрями співпраці з Британією, які існували в рамках Угоди про асоціацію (окрім адаптації законодавства)

– Україна зберігає режим вільної торгівлі та отримує кращі умови по доступу на ринок Великобританії. За заявою Качки 98 відсотків всіх українських товарів матимуть вільний доступ на ринок Британії.

– Умови доступу можуть бути розширенім– її перегляд може відбутись вже через 2 роки, а переговори можуть оновлення почнуться вже на другий рік дії Угоди, тобто в 2022 році.

Питання:

– Слабка комунікація Уряду з бізнесом щодо умов угоди. Навіть після підписання – бізнес не до кінця розуміє формат і основні положення. Окрім колонки Торгового представника нічого нема.

– Не зрозуміло питання виключень з режиму вільної торгівлі та перехідних періодів для зменшення мит.

– Квоти – той самий підхід, що і в Угоді з ЄС – кількість товарів, щодо яких діють тарифні квоти, не змінилася. Хоча, відповідно до заяв мова йде про фактичне збільшення цих тарифних квот, яке складатиме в діапазоні від 13 до 20 %.

– Що з торгівлею послуг?

В будь-якому разі рекомендую українському бізнесу почати вивчати питання вільної торгівлі з Великобританією!

Цікаво Розпочинаємо новий етап партнерства, – Зеленський про підписану угоду з Британією

Уряду рекомендую:

– почати дуже активно комунікувати з бізнесом щодо укладеної угоди і нових можливостей;

– організувати та провести навчальні та освітні заходи для бізнесу щодо угоди та ринку Великобританії (в тому числі в регіонах );

– розробити та запустити програми просування українського експорту до та популяризації українського в Великій Британії;

– організувати тісну взаємодію між бізнес та промисловими асоціаціями

– важливо консолідувати зусилля Уряду та бізнесу щодо цих всіх ініціатив. Майданчиком для цього може стати Рада з міжнародної торгівлі, створена у Кабінеті міністрів України ще у 2017 році.

Розрахунки 2017 року в рамках підготовки Експортної стратегії України