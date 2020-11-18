Кабінет Міністрів 18 вересня схвалив проєкт двосторонньої угоди про безвізовий режим між Україною та Індонезією. Урядовці підтримали рішення без обговорення.

ВІдтак тепер українці зможуть після закінчення карантину відправитися без жодних візових вимог ще в одну країну. Про це повідляє 24 канал.

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Відповідне рішення було ухвалено 18 листопада під час засідання уряду.

Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко опублікував у своєму телеграм-каналі фото розпорядження про "Схвалення проєкту угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог".

Що відомо про візовий режим між Україною та Індонезією

Відзначимо, що наразі між Україна та Індонезією діє несиметриний візовий режим. Тобто, українці можуть перебувати в Індонезії без візи до 30 діб. Натомість громадянам Індонезії на такий термін потрібно оформлювати візу.

Відтак ця угода має вирішити цю проблему. Згідно з нею, українці й далі зможуть перебувати в Індонеї без візи протягом 30 днів. Натомість індонезійці подорожуватимуть Україною протягом 60 днів.

Де розташована Індонезія: дивіться на карті