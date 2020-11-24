Україна готова долучитися до процесу відновлення Афганістану. Зокрема українські компанії можуть взяти участь у проєктах країни.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеозверненні до учасників пленарного засідання високого рівня конференції "Афганістан 2020". Про це повідомили на сайті Інтерфакс-Україна.

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Як українські компанії візьмуть участь

За його словами, українські фахівці готові організувати тренінги для афганських інженерів, залучених у будівництві залізничної інфраструктури та систем оповіщення.

Україна може багато запропонувати. Ми готові брати участь у регіональних та міжрегіональних економічних, інфраструктурних та енергетичних проєктах із залученням Афганістану,

– зазначив Кулеба.

Він наголосив, що українські компанії готові постачати:

промислові товари;

будівельні товари;

локомотиви;

трактори;

залізничне обладнання та устаткування

Зазначимо! Конференція під гаслом "Мир, процвітання і самодостатність" відбулася у Женеві 23 ж 24 листопада за участі представників високого рівня 66 держав та 32 міжнародних організацій. Її мета – консолідувати міжнародну підтримку мирного процесу в Афганістані.

Простий меседж Кулеби

"Я хочу донести простий меседж. Настав час не просто шукати якнайкращі формулювання про підтримку територіальної цілісності та суверенітету Афганістану, а діяти. Так, як ми вміємо діяти", – також сказав Кулеба.

Глава українського МЗС висловив підтримку зусиль керівництва Афганістану в просуванні внутрішньоафганського діалогу. Він також зазначив, що саме економічний розвиток Афганістану якнайкраще сприятиме зміцненню миру, процвітанню та стабільності в регіоні Південної та Центральної Азії.

Зверніть увагу! В афганській провінції Баміан 24 листопада стався подвійний вибух. У результаті щонайменше 17 людей загинули, ще 50 – отримали поранення.