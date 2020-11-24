Україна готова долучитися до процесу відновлення Афганістану, – Кулеба
Україна готова долучитися до процесу відновлення Афганістану. Зокрема українські компанії можуть взяти участь у проєктах країни.
Таку думку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеозверненні до учасників пленарного засідання високого рівня конференції "Афганістан 2020". Про це повідомили на сайті Інтерфакс-Україна.
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Як українські компанії візьмуть участь
За його словами, українські фахівці готові організувати тренінги для афганських інженерів, залучених у будівництві залізничної інфраструктури та систем оповіщення.
Україна може багато запропонувати. Ми готові брати участь у регіональних та міжрегіональних економічних, інфраструктурних та енергетичних проєктах із залученням Афганістану,
– зазначив Кулеба.
Він наголосив, що українські компанії готові постачати:
- промислові товари;
- будівельні товари;
- локомотиви;
- трактори;
- залізничне обладнання та устаткування
Простий меседж Кулеби
"Я хочу донести простий меседж. Настав час не просто шукати якнайкращі формулювання про підтримку територіальної цілісності та суверенітету Афганістану, а діяти. Так, як ми вміємо діяти", – також сказав Кулеба.
Глава українського МЗС висловив підтримку зусиль керівництва Афганістану в просуванні внутрішньоафганського діалогу. Він також зазначив, що саме економічний розвиток Афганістану якнайкраще сприятиме зміцненню миру, процвітанню та стабільності в регіоні Південної та Центральної Азії.
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