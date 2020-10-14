Попередня українська влада ввела заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв на території України. Це було відповіддю на знесення пам'ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті. Однак зараз Український інститут національної пам'яті таки погодився видати Польщі дозволи на ексгумаційно-пошукові роботи в Україні. Щоправда, є одна умова.

Напередодні відбулася зустріч голів Інститутів національної пам'яті України та Польщі Антона Дробовича та Ярослава Шарека. Вони домовилися про видачу дозволів на ексгумації та узгодили умови. Про це повідомляє "Польське радіо".

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Що вимагає Україна

За словами Дробовича, українська сторона очікує на відновлення пам'ятної плити на горі Монастир у первинному вигляді. Мовиться передусім про список полеглих у боротьбі з НКВС воїнів УПА. Якщо це станеться, Україна та Польща обміняються дозволами щодо трьох місць, де можна буде проводити пошукові роботи.

Голоско, Збоїща і Гута Пеняцька – це місця, про які просить Польща. Як тільки таблиця у Монастирі буде відновлена у її початковому вигляді, відповідно до польського та міжнародного законодавства, тоді відбудеться обмін,

– пояснив Дробович.

Він додав, що Український інститут національної пам'яті вже готує відповідні дозволи на рівні міністерств культури, інститутів національної пам'яті та міжвідомчих комітетів.

Що відомо про ексгумаційні роботи? Це процес вилучення решток мертвої людини з її місця поховання. Ексгумаційні роботи проводять з метою дослідження обставин та причин смерті, а також проведення різноманітних експертиз.

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