Впродовж 7 – 9 жовтня в Україні фіксували понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. Президент Володимир Зеленський дав низку доручень для протидії поширенню COVID-19. Зробив він це на нараді відомств, відповідальних за охорону здоров'я, підтримавши пропозиції посилити нагляд за дотриманням карантину в публічних місцях.

Про те, що в Україні вибірково посилять карантин, а також збільшать штрафи за його недотримання, першим на фейсбук-сторінці повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Які доручення дав Зеленський

Вищі навчальні заклади України тимчасово переведуть на дистанційне навчання.

У школах осінні канікули мають розпочатися до 15 жовтня.

У червоних та помаранчевих зонах запроваджують нові обмеження роботи закладів громадського харчування – ресторанів, клубів. Вони мають зачинятися о 22:00.

МОЗ має збільшити запаси засобів індивідуального захисту та препаратів, які застосовують при лікуванні ускладнень коронавірусу.

У Києві, Одесі та Маріуполі почнуть працювати інфекційні госпіталі у великих приміщеннях. До прикладу, у Палаці Спорту в столиці. Це на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

Відомчі лікарні та заклади, які підпорядковані Медичній академії наук, теж мають готуватися до прийому хворих на СOVID-19.

Інтернів та студентів старших курсів медичних університетів залучать до роботи в інфекційних лікарнях. Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку.

МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестувань за добу з 30 – 35 тисяч до 50 тисяч.

До кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню.

В ерховній Раді пропонують розглянути зміни до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Вони передбачають штраф 3400 – 5100 гривень для підприємців, які пропустили в громадське приміщення людей без захисних масок.

Що це була за нарада

Як розповіла речниця українського президента Юлія Мендель у коментарі Інтерфакс-Україна, напередодні Зеленський зібрав на нараду представників відомств, відповідальних за охорону здоров'я в Україні, для консультацій щодо епідеміологічної ситуації.

Для зменшення динаміки заражень коронавірусної інфекції COVID-19 запропоновано посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях і закладах, і почати канікули в шкільних закладах раніше,

– зауважила Мендель.

За її словами, Зеленський підтримав ці пропозиції. Також він зазначив, що МОЗ повинно забезпечити лікарні ліжками, киснем і медикаментами, які використовують для допомоги хворим на коронавірус.

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