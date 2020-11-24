Україна готується до локдауну на 3 – 4 тижні, це один зі сценаріїв, – нардепка
У "Слузі народу" прокоментували можливість введення жорсткого карантину в Україні. "Нардепка Галина Третьякова заявила, що одним із сценаріїв є повний локдаун на 3 – 4 тижні.
Ймовірність впровадження локдауну в Україні народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова прокоментувала в ефірі "Радіо НВ".
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Ми готуємося, є план, відповідно до якого, якщо буде повний локдаун через COVID-19, який буде впроваджувати Кабмін,
– розповіла Третьякова.
За її словами і президент, і Кабмін мають бути готові до того, "щоб допомогти своїм громадянам".
Нардепка зазначила, що наразі країна готується до повного локдауну на 3 – 4 тижні, це один із можливих сценаріїв.
Що таке локдаун?Це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування як у самій країні, так за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, які надають основні послуги.
Що каже влада про можливість локдауну в Україні
- Володимир Зеленський неодноразово порушував питання введення в Україні локдауну.
- Нещодавно міністр культури Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун в Україні на період новорічних свят.
- У МОЗ заявили, що до жорсткого карантину Україна може повернутися, якщо за добу коронавірус виявлятимуть у 30 тисяч людей.
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