У "Слузі народу" прокоментували можливість введення жорсткого карантину в Україні. "Нардепка Галина Третьякова заявила, що одним із сценаріїв є повний локдаун на 3 – 4 тижні.

Ймовірність впровадження локдауну в Україні народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова прокоментувала в ефірі "Радіо НВ".

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Ми готуємося, є план, відповідно до якого, якщо буде повний локдаун через COVID-19, який буде впроваджувати Кабмін,

– розповіла Третьякова.

За її словами і президент, і Кабмін мають бути готові до того, "щоб допомогти своїм громадянам".

Нардепка зазначила, що наразі країна готується до повного локдауну на 3 – 4 тижні, це один із можливих сценаріїв.

Що таке локдаун? Це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування як у самій країні, так за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, які надають основні послуги. Це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування як у самій країні, так за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, які надають основні послуги.

Що каже влада про можливість локдауну в Україні