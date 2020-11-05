В Україні хочуть, аби нова зустріч у нормандському форматі відбулася до кінця 2020 року. Мовляв, це потрібно, аби оцінили процес імплементації попередніх домовленостей.

Зокрема, йдеться про обговорення того, що встигли виконати, а що – поставили на паузу. Про це розповів глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в коментарі Інтерфакс-Україна.

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Щоб вони (сторони – 24 канал) оцінили процес імплементації домовленостей, що зроблено, що не зроблено. І обов'язково обговорили умови безпеки й політичні умови для місцевих виборів. Щоб було точно і зрозуміло сказано, що місцеві вибори в ОРДЛО можливі лише за певних відповідних умов,

– уточнив він.

Цікаво, що раніше Кравчук заявив, що Україна пропонує у своєму "Плані спільних кроків", який підготували для ТКГ, припинити конфлікт і демілітаризувати окуповані території Донбасу до початку 2021 року.

За такої умови 31 березня 2021 року можна провести там місцеві вибори.

Що відомо про попередні зустрічі лідерів "нормандської четвірки":

Перша зустріч "нормандської четвірки" відбулася в червні 2014 року. Метою переговорів було і є завершення війни на Донбасі. Тоді зустрілись президенти України, Росії, Франції та канцлерка Німеччини.

Наступна зустріч відбулася у жовтні того ж року. Вона пройшла у Мілані, де лідери держав обговорювали закон про особливий статус Донбасу, ухвалений до цього Радою.

Далі послідувала зустріч у Мінську в лютому 2015 року. Тоді переговори тривали 17 годин, в результаті було підписано Декларацію на підтримку Комплексу заходів з виконання мінських угод.

У Берліні у жовтні 2016 року керівники України, Росії, Німеччини та Франції за закритими дверима обговорювали можливості врегулювання конфлікту на Донбасі. На цих переговорах було погоджено питання розробки "дорожньої карти" імплементації мінських домовленостей.

Домовленості майже не мали результатів, а розведення військ було зірвано.

З 2016 по 2019 рік нормандський формат призупинили.

10 грудня 2019 року в Парижі відбулась зустріч лідерів "нормандської четвірки". За підсумками зустрічі домовились про обмін полоненими за принципом "всіх на всіх" та припинення вогню на Сході України.



Результати саміту "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу