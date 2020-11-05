Україна хоче, аби "нормандська четвірка" зустрілася до кінця року, – Кравчук
В Україні хочуть, аби нова зустріч у нормандському форматі відбулася до кінця 2020 року. Мовляв, це потрібно, аби оцінили процес імплементації попередніх домовленостей.
Зокрема, йдеться про обговорення того, що встигли виконати, а що – поставили на паузу. Про це розповів глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в коментарі Інтерфакс-Україна.
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Щоб вони (сторони – 24 канал) оцінили процес імплементації домовленостей, що зроблено, що не зроблено. І обов'язково обговорили умови безпеки й політичні умови для місцевих виборів. Щоб було точно і зрозуміло сказано, що місцеві вибори в ОРДЛО можливі лише за певних відповідних умов,
– уточнив він.
Цікаво, що раніше Кравчук заявив, що Україна пропонує у своєму "Плані спільних кроків", який підготували для ТКГ, припинити конфлікт і демілітаризувати окуповані території Донбасу до початку 2021 року.
За такої умови 31 березня 2021 року можна провести там місцеві вибори.
Що відомо про попередні зустрічі лідерів "нормандської четвірки":
- Перша зустріч "нормандської четвірки" відбулася в червні 2014 року. Метою переговорів було і є завершення війни на Донбасі. Тоді зустрілись президенти України, Росії, Франції та канцлерка Німеччини.
- Наступна зустріч відбулася у жовтні того ж року. Вона пройшла у Мілані, де лідери держав обговорювали закон про особливий статус Донбасу, ухвалений до цього Радою.
- Далі послідувала зустріч у Мінську в лютому 2015 року. Тоді переговори тривали 17 годин, в результаті було підписано Декларацію на підтримку Комплексу заходів з виконання мінських угод.
- У Берліні у жовтні 2016 року керівники України, Росії, Німеччини та Франції за закритими дверима обговорювали можливості врегулювання конфлікту на Донбасі. На цих переговорах було погоджено питання розробки "дорожньої карти" імплементації мінських домовленостей.
- Домовленості майже не мали результатів, а розведення військ було зірвано.
- З 2016 по 2019 рік нормандський формат призупинили.
- 10 грудня 2019 року в Парижі відбулась зустріч лідерів "нормандської четвірки". За підсумками зустрічі домовились про обмін полоненими за принципом "всіх на всіх" та припинення вогню на Сході України.
Результати саміту "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу
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