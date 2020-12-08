Україна планує найближчим часом долучитися до ініціативи "Безвугільного альянсу", а до 2070 році – повністю відмовитися від використання вугілля. Однак без міжнародної підтримки це буде важко зробити.

Щоб реалізувати цю ініціативу, Україні потрібні технічна та фінансова допомога. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час німецько-українського енергетичного форуму, пише 24 канал.

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Шмигаль зауважив, що вже до 2050 року Україна скоротить кількість вугільних шахт.

Україна незабаром приєднається до "Безвугільного альянсу". І до 2070 року Україна відмовитися від використання викопного виду палива, ставши кліматично нейтральними,

– сказав Шмигаль.

Довідка! Кліматична нейтральність означає економічну діяльність з нульовими викидами парникових газів.

Водночас Шмигаль підкреслив, що самостійно Україні буде складно досягти такої мети, якщо вона не залучить міжнародну технічну та фінансову допомогу.

Україна вже скорочує видобування вугілля

Видобуток енергетичного і коксівного вугілля в Україні у 2019 році скоротився на 6,2% в порівнянні з 2018 роком – до 31,22 мільйона тонн.

За даними Міністерства енергетики, трансформація вугільних регіонів в Україні має розпочатися наступного року і триватиме до 2028 – 2030 років.

В Україні 65 моногородів, які зав'язані на вугільній галузі, а кількість залучених працівників сягає 30 тисяч.

Чому це важливо

Ще у 2019 році держави-члени ЄС дійшли згоди у питанні досягнення кліматичної нейтральності. Під час саміту Євросоюзу, що відбувся у 12-13 грудня у Брюсселі, учасники дискусії підтримали програму ЄС щодо захисту клімату.

У найближчі роки на цю програму виділять загалом 100 мільярдів євро, а до 2030 року – 1 трильйон євро. Комплекс всеосяжних заходів, який ще називають Green Deal, передбачає перетворення ЄС до 2050 року на кліматично нейтральну зону. Згідно із планами Брюсселя, європейська економіка має бути повністю перебудована. А промисловість ЄС у майбутньому повинна буде зважати на жорсткі екологічні норми.