Україна планує повністю відмовитися від вугілля: чому це важливо та коли чекати змін
Україна планує найближчим часом долучитися до ініціативи "Безвугільного альянсу", а до 2070 році – повністю відмовитися від використання вугілля. Однак без міжнародної підтримки це буде важко зробити.
Щоб реалізувати цю ініціативу, Україні потрібні технічна та фінансова допомога. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час німецько-українського енергетичного форуму, пише 24 канал.
Важливо Росія перекидає на кордон з окупованим Донбасом поїзди та вагони для вугілля
Шмигаль зауважив, що вже до 2050 року Україна скоротить кількість вугільних шахт.
Україна незабаром приєднається до "Безвугільного альянсу". І до 2070 року Україна відмовитися від використання викопного виду палива, ставши кліматично нейтральними,
– сказав Шмигаль.
Водночас Шмигаль підкреслив, що самостійно Україні буде складно досягти такої мети, якщо вона не залучить міжнародну технічну та фінансову допомогу.
Україна вже скорочує видобування вугілля
- Видобуток енергетичного і коксівного вугілля в Україні у 2019 році скоротився на 6,2% в порівнянні з 2018 роком – до 31,22 мільйона тонн.
- За даними Міністерства енергетики, трансформація вугільних регіонів в Україні має розпочатися наступного року і триватиме до 2028 – 2030 років.
- В Україні 65 моногородів, які зав'язані на вугільній галузі, а кількість залучених працівників сягає 30 тисяч.
Чому це важливо
Ще у 2019 році держави-члени ЄС дійшли згоди у питанні досягнення кліматичної нейтральності. Під час саміту Євросоюзу, що відбувся у 12-13 грудня у Брюсселі, учасники дискусії підтримали програму ЄС щодо захисту клімату.
У найближчі роки на цю програму виділять загалом 100 мільярдів євро, а до 2030 року – 1 трильйон євро. Комплекс всеосяжних заходів, який ще називають Green Deal, передбачає перетворення ЄС до 2050 року на кліматично нейтральну зону. Згідно із планами Брюсселя, європейська економіка має бути повністю перебудована. А промисловість ЄС у майбутньому повинна буде зважати на жорсткі екологічні норми.
Поділитися новиною