Повітряні сили ЗСУ мають намір до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів. Водночас створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться.

Чому Україна наразі не може створити бойовий літак

Для створення лише прототипу бойового літака потрібно щонайменше 10 років та 10 мільярдів доларів. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов.

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Створити бойовий літак – багатофункціональний винищувач – Україні навряд чи вдасться в найближчій перспективі,

– зазначив Дроздов.

За його словам, країна не має для цього

відповідної наукової бази;

потужностей виробництва;

досвіду.

Тому поки може випускати тільки військово-транспортні літаки.

Авіаційну техніку планують купувати за кордоном

Відповідно до цього, у Збройних силах планують закуповувати авіаційну техніку за кордоном у країн-партнерів. Зокрема, у Сполучених Штатів.

"Мова йде про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би всі типи бойової авіації радянського зразка: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники", – уточнив генерал-полковник.

Дроздов також додав, що Повітряні сили хотіли б мати сучасну техніку, наприклад, американський F-35.

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Досвід Польщі в Україні

Водночас він зазначив, що Польщі, попри союзництво з США протягом довгого часу, лише тепер вдалося почати розмову про отримання винищувачів F-35. До речі, поляки пішли саме таким шляхом, коли у них на озброєнні поруч з Міг-29 стоять F-16.

Такий досвід Польщі був би для нас найбільш прийнятним: отримати ескадрилью винищувачів і поставити її на озброєння однієї з бригад тактичної авіації Повітряних сил,

– сказав командувач Повітряних сил.

Закупити ескадрилью планують до 2035 року.

Дроздов уточнив, що проблем з перенавчанням льотного складу не мало б виникнути, але є певні нюанси з технічною базою, ремонтом, аеродромно-технічним забезпеченням.

Зверніть увагу! У травні Повітряні сили ЗСУ представили план розвитку до 2035 року. У ньому наголошувалося на необхідності додаткового фінансування зі сторони Кабміну.