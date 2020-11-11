Міністерство оборони України уклало контракт з Чехією про купівлю 30 самохідних гаубиць "Дана". Їх не виготовляють вже понад 30 років, вони не відповідають стандартам НАТО, а в України дефіцит необхідних снарядів калібру 152 міліметри.

Пояснити закупівлю чеських гаубиць "Дана" чим-небудь, крім корупції, неможливо, адже ЗСУ вони абсолютно не потрібні. Про це у своєму фейсбуці заявив головний редактор видання Censor.net Юрій Бутусов.

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Втім, зараз міністр оборони Андрій Таран цю ганебну угоду все ж таки уклав. Неприємно вражає, що головком ЗСУ Руслан Хомчак цю угоду схвалив,

– підкреслив журналіст.

Він підкреслив, що Чехія зняла "Дану" з озброєння ще у 2018 році, адже чеська армія перейшла на єдиний калібр – 155 міліметрів. З цього часу вони простоювали на складах, а Чехія мріяла їх позбутися.

Ще один аспект проти цих гаубиць – їхній вік і технічні спроможності. Перестали виробляти такі гаубиці ще в Чехословаччині в 1989 році. Дальність стрільби становить всього 20 кілометрів, а країни НАТО давно перейшли на зброю, що стріляє на 30 – 40 кілометрів.

Та найбільшою проблемою Юрій Бутусов називає брак снарядів для "Дани". Він підкреслив, що, наприклад, для 152-міліметрових "Гіацинтів" снарядів не вистачає. Тож, на його думку, економічно вигідно було б перейти на єдиний калібр 155 міліметрів.

Журналіст вважає, що натомість можна було б "довести до розуму" виробництво вітчизняної самохідної гаубиці "Богдана" або ж закуповувати порівняно дешеві французькі гаубиці CAESAR, ефективна дальність яких становить 42 кілометри.

Багато програм держоборонзамовлення-2020 не виконано. Міноборони зривало весь рік виплати українським виробникам. І накопичило залишки на кінець року. Все це тепер хочуть вбухати в абсолютно не потрібне застаріле залізо. Очевидно, що це робиться навмисне,

– заявив Юрій Бутусов.

Він висловив сподівання, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський зверне увагу на цю ситуацію, що вказує на "відсутність оборонного планування України".

Детальніше про гаубицю "Дана":