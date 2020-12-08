Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік зустрівся з послом Кувейту в Україні Рашидом аль-Адвані. Вони домовилися активізувати питання запровадження прямого авіасполучення між країнами.

Пряме авіасполучення між державами дозволить збільшити економічні контакти між Україною і Кувейтом. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

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За словами Сеніка, вільний рух туристичних потоків та бізнес-контактів між Україною і Кувейтом – один з пріоритетів двосторонньої співпраці.

Скасування Україною віз для громадян Кувейту стало одним з кроків у цьому напрямку,

– зазначив міністр МЗС України.

Про що домовились

Сторони домовилися провести найближчим часом черговий раунд політичних консультацій між Міністерствами закордонних справ України та Кувейту. Також вони висловили зацікавленість у подальшому розвитку співробітництва:

торговельного;

інвестиційного.

Зверніть увагу! Товарообіг між Україною та Кувейтом у 2019 році склав 42,4 мільйона доларів.

Сенік запевнив, що Україна готова провести П'яте засідання Міжурядової комісії з питань економічного, технічного та торговельного співробітництва у 2021 році. Тобто після того, як нормалізується епідеміологічна ситуація. Він додав, що Україна зацікавлена у збільшенні кувейтськими партнерами інвестиційного портфоліо в економіці.

Зазначимо, що в Україні з 1 серпня діє безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.